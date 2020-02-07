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搏擊散打奠定訓練基礎　女士官領緝毒犬完成任務

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女性領犬員莊又頲　優異體能奠定訓練基礎

軍聞社／記者陳軍均專訪

士林憲兵隊緝毒犬分組6日編成，在行列中的領犬員莊又頲中士，個子不高，外表的氣質也讓人沒有戒心，但在過去在投入領犬員訓練前，她其實是一位體能非常優異的士官。

細數莊又頲的戰績，曾榮獲102年獅子盃暨第九屆全國搏擊散打武狀元年度總冠軍賽56公斤級亞軍、103年第十屆全國搏擊散打武狀元年度總冠軍賽輕量級級亞軍、104年全國搏擊散打武狀元年度總冠軍賽女子組季軍、105年城市盃摔角錦標賽社女組冠軍、全國搏擊散打總冠軍賽女子組62公斤級季軍以及107年全國大專校院運動會拳擊公開女子組第四量級季軍，這些亮眼的成績及體能，也奠定她良好的領犬員訓練基礎。

女性領犬員莊又頲　優異體能奠定訓練基礎

「剛開始在接觸這些領犬員的技巧的時候，才發現沒有想像中的簡單，過去在競技場上情況是瞬息萬變，一個恍神，對手可能就會抓住時機出拳扭轉局勢；而在面對軍犬的各項訓練，莊又頲會隨時提醒自己要保持專注，這也是保護自己與夥伴的不二法門。」

莊又頲強調，訓練的過程中，除了要顧好犬隻，也要顧好自己，牠們嗅的過程中，可能要注意任務動線，避免因為分心而讓自己撞到障礙物，而領犬員的動作也要做確實，避免緝毒犬誤解領犬員的手勢而失誤。

「能夠順利結訓，除了靠著教官們的耐心培訓，更是靠夥伴（軍犬）一路的支持。」莊又頲表示，在整個訓期中，最大的成長莫過於耐心的增長，自己帶領所屬的緝毒犬，因為相較於其他犬隻年輕，在控制上也相對不容易，所以得靠每次的經驗累積，來達到最良好的互動；「本身領犬員的情緒管理才是考驗，尤其軍犬具備高度靈敏性，會感受到我們的喜怒哀樂。」莊又頲強調，執行訓練或任務，與軍犬相處，要能夠放下所有負面情緒並完成挑戰，才是成為一名合格領犬員的標準條件。

女性領犬員莊又頲　優異體能奠定訓練基礎

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