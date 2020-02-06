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延後2週開學…蔬菜供應1週影響1750公噸！陳吉仲：賣不出打給農委會

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▲▼農委會針對武漢肺炎召開記者會表示，盤點產業影響。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會針對武漢肺炎召開記者會表示，盤點產業影響。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（6日）針對武漢肺炎召開記者會盤點產業影響、研擬因應對策。農委會主委陳吉仲說，高中以下延後開學2週，估影響開學第1週蔬菜供應量約1750公噸，但目前市面蔬菜價格穩定，大部分葉菜可儲藏、延後採收，轉供應市場等約1630公噸，影響不大。農民產品賣不出去，打電話給農委會就會幫忙賣出去。

農委會今邀請各大電商平台出席說明，針對協助學校午餐食材供應農民媒合通路，也就短期農業產銷因應、提振休間農業、農業舒困貨款、大陸船員無法來台的人力短缺、海外拓銷、電子商務通路及宅配、穩定農産品價格、漁牧業產銷調節等超前部署擬訂相關輔導措施，做好充分準備，降低對産業可能造成衝擊。

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▲▼農委會針對武漢肺炎召開記者會表示，盤點產業影響。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說，只要農民是跟學校營養午餐合作，賣不出去的打電話給農委會都會幫忙。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲說，尤其營養午餐部分，外界直指有幾千萬損失，但這是在不做任何事情才會有的情況，以每日供餐人數約186萬人，每日供應蔬菜約350公噸，原第1週估影響1750公噸（計5個供餐日），將會轉供應市場等通路，約1630公噸，受影響程度不大。目前掌握供應學校午餐農民資料，初估還有120公噸的有機短期葉菜類因採收期較短銷售不易，會協助解決，只要農民是跟學校營業午餐合作，生產有機或產銷履歷，賣不出的只要打電話給農委會，會全部幫農民把產品賣出去。

陳吉仲表示，武漢肺炎疫情讓國內需求，不管對外對內都受影響，很明顯除所有春酒都取消，消費者上傳統市場習慣改變，現在最重要的是要讓所有消費者安心，可以買到優良農產品，因此要求電商平台站在防疫角度，滿足家庭需求，同時不會讓農民血本無歸。

▲▼農委會針對武漢肺炎召開記者會表示，盤點產業影響。（圖／記者許展溢攝）。

▲彭鴻珷（右）說，東森將全力配合政府推出多項農產品，將政府補助回饋給消費者、農民。（圖／記者許展溢攝）。

東森得易購股份有限公司執行長彭鴻珷表示，共體時艱東森將拋磚引玉，全力配合政府，推出鳳梨、釋迦等多項農產品，將政府補助回饋給消費者、農民。台灣休閒農業發展協會常務理事徐文良回想，當年SARS室內空間客人都不敢進去，因此開放很多戶外空間，這次同樣利用那次經驗，讓休閒旅遊因應更充實。中華民國無店面零售商業同業公會理事長廖尚文說，希望消費者透過電商平台、電視購物等通路採購可以安心的農漁產品。

農委會強調，穩定農產品價格方面，第一針對國內行銷，請企業團購增加採購量、媒合全聯等大型通路加強販售、啟動電商通路協助促銷；其次產銷調節，滾動維持產銷秩序，即時發布產銷預警；第三輔導加工，促進加工廠商擴大採購，產製多元加工產品。

▲▼農委會針對武漢肺炎召開記者會表示，盤點產業影響。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會強調，穩定農產品價格方面，第一針對國內行銷，請企業團購增加採購量。（圖／記者許展溢攝）

另外，農委會也針對短期農業產銷因應措施、農業休閒旅遊輔導措施、農漁業紓困貸款金融協助措施、中長期產銷調節措施等。其中，因應中國大陸船員無法來台措施部分，漁船經營因大陸船員暫時無法來台，造成人力短缺，已與勞動部勞動力發展署協調縮短僱用外籍船員14-20天之申請時間，及媒合非漁汛期漁船之外籍船員互相轉僱。

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