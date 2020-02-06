父體檢染武漢肺炎！發燒2天沒退　兒曝：到死都沒確診

▲陳秋實和武漢肺炎死難者家屬進行直播。（圖／翻攝自YouTube／陳秋實）



記者郭卉寧／綜合報導

武漢肺炎疫情持續蔓延，中國公民記者陳秋實日前多次前往疫區，將當地真實情況傳達給外界。而他近日也和武漢肺炎死難者家屬一同直播，詳細敘述病患從得病到離世的過程，並指出醫療資源的缺乏，及政府欺瞞疫情資訊、打壓示警醫師，導致民眾沒有防範心，疫情迅速擴散，甚至奪去多條人命。

陳秋實近日和武漢肺炎死難者家屬阿明，一起在網路進行直播。阿明指出，父親原本身體健朗，每年都有體檢習慣，今年1月初到協和醫院體檢時，卻在出院日突然發燒，且持續燒了2天都沒退，後來進行斷層掃描發現雙肺感染，疑似得了武漢肺炎。

阿明表示，當時協和醫院防護措施不佳，且疫情資訊不透明，民眾看病時都沒戴口罩，父親應該是在體檢過程被感染。他說，後來父親轉診到紅十字會醫院，並進行病毒檢測，但直到過世前，檢測結果都未出爐，未被確診為武漢肺炎，甚至死亡報告書也只寫「疑似冠狀病毒肺炎去世」。

▲陳秋實和武漢肺炎死難者家屬進行直播。（圖／翻攝自YouTube／陳秋實）



阿明透露，轉診到紅十字會後，由於醫護人員不足，家屬允許留院進行看護，當時治療藥物相當缺乏，且1間病房內就擠了4名病患，患者之間沒有任何隔離措施，就連開刀引發肺部不適的病患，都和疑似武漢肺炎感染者共處一室。

直到四川醫療隊前來支援、全國各地捐贈物之下，醫療情況才有所改善，阿明指出，父親一共經歷4次危險期，過程中多次呼吸困難，情況相當危急，不過仍堅強面對病魔，度過一次次危機，但在病痛的折磨下，父親身體逐漸虛弱，最後還是不幸離世。

事實上，阿明對於父親的去世感到很不甘心，認為自己沒做好兒子的責任，如今出面直播，就是不想讓父親默默離去，希望讓更多人了解他究竟發生什麼事，以此來祭奠爸爸。他也指出，如果政府早些預警、採取防範措施，民眾或許就會多加留意疫情，「若每個人都把人命看在第一位，今天的事情還會如此嚴重嗎？也許我的爸爸就不會死。」

最後陳秋實說，目前雖沒有確鑿證據指出病毒怎麼產生，但卻有足夠證據顯示政府欺瞞資訊、打壓事先警示的醫師，這也導致中國及全世界承受災難，「因災難去世的人，不該默默消失，他們的經歷應該被記錄下來，讓活著的人懂得尊重生命，並對真相保持敬畏，了解到如果隱瞞真相，終會被真相反噬。」