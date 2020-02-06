▲「口罩實名制」上午9時統一開賣，附近藥局剩多少？2招教你查。（圖／記者黃國霖攝）

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制今（6）日上路，持健保卡將可在健保特約藥局購買，每人每日限購2片。健保署5日已完成壓力測試，確保6500家藥局能同時登入系統。上午9時，健保署官網將開放「口罩數量查詢」，預計每半小時更新一次，使用手機的民眾，也可下載健保快易通APP同步查詢。

中央流行疫情指揮中心3日宣布最新政策，4日起四大超商停售口罩，6日起開始實名制購買，一片降價為5元，民眾須持健保卡在全國6506多家健保特約藥局購買，使用健保卡插卡，每個人在7天內限購2片。

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為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另外，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

▲健保署長李伯璋說明健保特約藥局防疫口罩管控系統。（圖／記者林敬旻攝）

健保署長李伯璋表示，口罩實名制每天會在藥局配送170萬片口罩，其中140萬片為成人用、30萬片為小孩用。5日下午已完成壓力測試，確保6500家藥局能同時登入VPN系統，衛福部長陳時中也親赴藥局完成檢驗。

健保署官網5日起更新「社區藥局及口罩庫存查詢專區」，供民眾查詢「健保特約藥局名單」以及「無健保特約藥局鄉鎮衛生所名單」，明日上午9時，更將開放「口罩數量查詢」，預計每半小時更新一次，住家附近藥局還剩多少口罩，一查就知道。

除了官網外，使用手機的民眾，6日也將開放「健保快易通」查詢口罩剩餘數量，健保署組長李純馥說，地圖查詢可點擊所在縣市的圖示後，特約類別請點選「藥局」進行查詢，條件查詢可設定搜尋條件，選擇所在縣市、鄉鎮市、特約類別請點選「藥局」等條件進行查詢，附近院所則在特約類別請點選「藥局」，可直接呈現自己所在地半徑1公里至10公里內所有特約藥局位置。

▲口罩實名制將於2月6日上路。（圖／健保署提供）

健保署表示，為讓資源利用公平及透明，健保署強化全國電腦資料庫系統，將由中華郵政配送口罩至全國6,000多家「健保特約藥局」，民眾持本人「健保卡」前往購買，每張健保卡可購買2片口罩，7天內不能重複購買，偏鄉地區則由當地衛生所代為處理。

中央流行疫情指揮中心強調，國內專家已再三呼籲口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，呼籲民眾將口罩留給真正需要的人，讓資源發揮最大效用。