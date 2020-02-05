徐正文曝包機消息惹議　國民黨切割：再干擾防疫作業就黨紀處分！

▲徐正文聯繫武漢滯留台商。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

武漢台胞第一批包機回台後續引發爭議，國民黨5日表示，對於國民黨中央委員徐正文主動對外透露二次包機的時間引發陸委會不滿，讓協調陷入僵局，王育敏表示，黨員若再出現干擾防疫工作行為，將黨紀處分。

國民黨文傳會代理主委王育敏表示，原先七人小組從旁協助，主要是因春節期間看到其他國家紛紛撤僑，但台胞完全無法由專機載回，因此組成工作小組於春節期間低調的提供協助，促成雙方共識、達成包機事宜。

王育敏指出，詳細的名單審訂並不在國民黨協調範圍中，陸委會上午也表示，他們所提供的名單為老弱婦孺優先，但在執行細節上並未落實，國民黨尊重陸委會評估，針對台灣防疫後續資源安排以及陸方在相關名單確認上確實執行。

至於徐正文主動對外透露二次包機的時間，造成陸委會認為整體工作進行上產生困擾，國民黨表示，這是徐正文個人行為，與國民黨完全無關，任何國民黨員不得出現干擾防疫工作行為，未來若再發生，國民黨將祭出黨紀處分。

國民黨聲明：

國民黨只希望在防疫工作上可以協助政府做得更好，在首批包機的事情上，國民黨日前也是希望可以從旁低調協助，但是若有個人在媒體前主動召開己者會、發布個人訊息，不應讓個人行為影響黨的形象。

國民黨表示，國民黨考量到兩岸之間因溝通僵局，導致台商滯留中國大陸，無法順利返台，因此於春節期間為化解兩岸溝通僵局，成立「七人小組」從旁積極協助，促成武漢台商第一次包機回台，關於後續旅客名單等具體事宜確認，皆由陸委會、國台辦，以及海基會、海協會持續溝通、討論，國民黨並未介入其中。

國民黨指出，防疫當前，國民黨立場是「不分朝野、一起防疫」，如何在台胞人權與防疫間取得平衡，是本次協助包機事件的重點。而徐正文先生對此事件之言行，主動發佈第二次包機時間有誤，國民黨強調，皆為徐個人行為，與國民黨無關。

國民黨也呼籲，不希望有任何台商或是黨員發表之意見對防疫造成影響，也請相關人士自我節制。對於後續包機回台規劃，國民黨尊重陸委會職權，與其對防疫相關執行細節安排。最後，國民黨強調，防疫當前，任何人都不應干擾防疫作業進行，或發佈不實訊息，若發現有黨員之個人言行干擾防疫工作，將祭出黨紀處分。