金門提強烈要求！2月6日起「暫時關閉小三通」...楊鎮浯：防疫要做到最高級

▲廈門小三通五通碼頭。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

隨著武漢肺炎持續擴散，小三通是否停航備受關注。金門縣長楊鎮浯今（5）日在臉書po文，稱必須把金門的防疫作為做到最高級，這是在非常時期因應防疫所需，必要的暫時性交通管制措施，「再次強烈要求中央流行疫情指揮中心：2月6日起暫時關閉金廈小三通。」

根據po文內容，金門縣不斷向中央反映，鄉親要求停航小三通的聲音；自1月21日本縣疫情指揮中心三級開設以來，這短短半個月，金門縣政府持續監控疫情動態，在小三通與各項作為，全力配合中央防疫指揮。

楊鎮浯指出，站在國境第一線，本縣對於疫情戒慎恐懼，1月26日籲請中央「綜合考量金門整體醫療能量，審慎考慮是否暫停小三通」，在中央尚未決定宣佈關閉小三通的情況下，為有效防治疫情，又於28日強烈建議「金門小三通航次減班90%」。中央以2月2起「小三通入境居家檢疫14日」作為回應。

他寫道，然而隨疫情動態，今（5）日中央流行疫情指揮中心又公佈「2月6日起全中國列二級以上流行地區，居住中國各省市陸人暫緩入境」，以及「14天前曾停靠中港澳地區港口郵輪不得停靠我國港口」等更高強度的隔離決議。雖中央衡酌疫情整體情勢，迄今尚未同意小三通停航。

▲小三通登船。（圖／記者蔡紹堅攝）

楊鎮浯認為，身為金門縣長，防疫不能僅考慮疫情整體走勢，尚須考慮地區防疫能量，以及鄉親面對疫情的心理狀態，更認為防疫不能只講專業，還需考量民心民情，這些都是金門重要的社會成本，「金門縣政府再次強烈要求中央流行疫情指揮中心：2月6日起暫時關閉金廈小三通。」

▼ po文內容 。（圖／翻攝自臉書）