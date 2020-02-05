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國三8車連環撞！貨車駕駛疑下車查看…慘遭爆頭慘死路肩

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記者徐愷昕／南投報導

國道3號名間路段4日晚上8點許發生一起8車連環撞事故，1部白色小貨車疑與一輛轎車發生追撞，貨車駕駛下車處理，疑遭後方來車撞上，隨後，緊接在後頭的5台車因閃避不及再追撞成一團。救護人員趕抵現場，發現小貨車駕駛橫躺路肩，已明顯死亡，至於詳細事故發生原因及經過，仍有待調查釐清。

▲▼ 國三民間路段8車連環撞。（圖／東森新聞）

▲ 國道3號4日晚上8點許發生一起8車連環撞事故，小貨車駕駛慘死路肩。（圖／東森新聞）

國道3號南下239.3公里處名間路段4號晚上8點多，一部白色小貨車疑似先與一輛轎車發生追撞車禍，橫停在中外線車道之間，41歲張姓駕駛下車至路肩查看時，疑遭後方33歲莊姓駕駛撞上，此時後方來車見前面有事故紛紛急煞車，但仍閃避不及，致5部大小車輛當場追撞成一團，現場零件散落滿地，白色貨車載運的雞籠也分散掉落於路面。

▲▼ 國三民間路段8車連環撞。（圖／東森新聞）

▲▼ 國道3號4日晚上8點許發生一起8車連環撞事故，小貨車駕駛慘死路肩。（圖／東森新聞）

▲▼ 國三民間路段8車連環撞。（圖／東森新聞）

救護人員趕底現場後，見白色貨車橫停在中間車道與外車道之間，上方擋風玻璃全破，張姓駕駛倒臥在路肩，頭顱破裂，已經明顯死亡，所幸另10餘名駕駛及乘客皆無大礙。

連環撞事故之一的藍色小貨車駕駛表示，當時看到前方有車輛橫停，因此緊急停下，但後方車輛未保持安全距離才會撞成一團，而疑似撞上白貨車駕駛的莊男則供稱，當時閃避時根本沒看到有人在路肩上。警方研判，貨車駕駛有可能未綁安全帶，才會再撞擊瞬間彈飛車外，但也有可能是在路肩等待處理事故遭輾，目前詳細事故發生原因及經過，仍有待調查釐清。

▲▼ 國三民間路段8車連環撞。（圖／東森新聞）

▲國道3號4日晚上8點許發生一起8車連環撞事故，小貨車駕駛慘死路肩。（圖／東森新聞）

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