開工家裡亂糟糟、年前大掃除前功盡棄？簡單5招重拾整潔愜意生活　

▲整理收納居家空間，對某些人來說是令人頭痛的難事。（圖／翻攝自Pixabay，下同）

生活中心／綜合報導

農曆年前才花了大把時間和力氣，把家中好好大掃除一遍，怎麼開工不到幾天，家裡又開始變得混亂了呢？不過有人能免除於這個情況之外，不少人身邊都有這種朋友，走進他們的住所會發現家裡整理得非常整齊完美，所有的碗盤都超乾淨，而且仔細觀察還會驚訝地發現，竟然看不到一處地方有灰塵！能維持這樣居家整潔的狀態，其實並非全是因為他們天生愛乾淨，而是有方法的，國外網站《Bright Side》就從這些人的習慣中整理出5個技巧和觀念，不妨檢視自己並當做參考。

1.整潔與清潔是不一樣的事

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年前大肆把房子清潔了一番，可能因此變得非常乾淨，但如果家中所有開放空間一眼望去都是東西，像是孩子的玩具或是脫下隨手擺放的衣服，一堆書或紙張帳單放在桌上，那麼空間看起來就會凌亂許多。保持空間整潔並防止其混亂是讓家裡看起來清爽非常重要的觀念。試想看看，一間整潔的公寓就算有點灰塵，看起來也還是比一個乾淨但混亂的地方好。

2.丟掉或不買不必要的東西

如果家中有很多根本不需要的東西，就算空間再大也很難有位置將之美觀收納。像是看過、了解資訊後就可以丟掉的廣告傳單，不需要收集起來佔位置。買東西前先想想這個東西家裡有了嗎？足夠使用了嗎？避免購買已經擁有的東西，例如第3把梳子或第10個杯子。在還沒想清楚要收納什麼東西之前，不要隨便購買儲存容器。要替換舊物之前，先搞懂怎麼處理掉再買新的。整理前先想想這些東西是否真的需要或是非常喜歡？如果答案是否，就立即清除吧！

3.放置一個收納各種雜物的盒子

沒有人是完美的，能隨時隨地把物品整理得有條不紊，有時，客人突然上門來，家裡東西雜物一堆，與其試圖趕快清理環境，不如將周圍的東西都放進事先準備好的「關鍵」盒子中，來個眼不見為淨，等到客人離開時，再好好整理一下盒子裡的物品就好。統一收納的好處之一還有：不會因為匆忙收拾而忘了把遙控器收到哪裡去，面臨找不到的窘境。

▲準備一個雜物盒，把東西通通收到裡面，就不用擔心突然有賓客來訪，家裡卻一團亂。

4.離開前檢查房間

養成離開房間時，帶走一件不屬於此空間的東西的習慣，可能是髒杯子、書本或需要洗的衣服，將它們物歸原位。如此一來，居家空間將會開始看起來好多了。

5.清潔是放鬆和分散注意力的一種方式

當碰到一些問題需要思考時，可以透過整理周圍的事物使自己平靜下來，放鬆後思路會更清晰，手邊一方面在清理東西，實際上腦子也會在一天辛苦工作後整理出想法。如果把這個習慣培養起來，不但能解決難題，房子還能變得整潔，那麼對於房子和自己的心理健康都有好處。

▲一邊整理家務、一邊思考問題，當家裡變乾淨，問題也想出解決辦法了。（圖／翻攝自Pxhere）