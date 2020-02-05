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麥當勞最夯漢堡！他好奇「全天販售會怎樣」...網一面倒：絕對賣翻

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麥當勞,點餐。（圖／資料照）

▲不少饕客都喜歡麥當的「豬肉滿福堡加蛋」。示意圖，與新聞人物無關。（圖／資料照）

實習記者賴韻如／綜合報導

一日之計在於晨，不少人會在美好的早晨買一份麥當勞的人氣早餐「豬肉滿福堡」來享用。有網友日前在PTT發文，直呼麥當勞的豬肉滿福堡超級好吃，但卻只在早上供應，便好奇詢問網友，「麥當勞全天販售豬肉滿福堡加蛋會怎樣？」沒想到貼文一出立即吸引網友熱烈討論。

原PO於2日在PPT上發文表示，今天早上吃了一個豬肉滿福堡加蛋，非常好吃，和同樣大小的麥香雞、麥香魚相比，真的是勝過很多籌，但是麥當勞的滿福堡系列卻只在早餐時段供應，香港的豬肉滿福堡是全天都可以吃的喔。原PO接著在文末嘆道，「台灣的堅持令人不解」，最後也詢問了網友，「如果台灣全天販售豬肉滿福堡加蛋套餐，會賣翻嗎？」

請繼續往下閱讀...

麥當勞早餐（圖／翻攝麥當勞官網）

▲麥當勞的豬肉滿福堡加蛋廣受網友歡迎。（圖／翻攝麥當勞官網）

這篇文章曝光後立即掀起熱議，不少饕客紛紛舉雙手贊成，「麵包部分真D讚」、「會賣很好！」、「其他漢堡會賣不出去吧」、「我連兩天吃兩個無敵的，超好吃！」、「生意會很好+1，開心死了」、「支持啊 ，超好吃」、「這真的很好吃，為什麼只賣早上」、「一定要加蛋，加蛋也比較濕潤好吃也不死鹹」、「20多年前是全天供應的，後來才改成早餐才有」。

不過，廣受歡迎的豬肉滿福堡卻不是所有人都買單，不少網友持不同意見，表示自己超討厭滿福堡的麵包，「滿福堡麵包超噁」、「希望配方一樣 ，把鹹麵包改成一般漢堡麵包」、「很膩」、「麵包有夠鹹，一天吃兩個一定超標！」、「我覺得有清潔劑的味道 」、「肉真的超鹹」、「麥香魚改去早餐啊」。

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