台南鹽水蜂炮夯　台南新營警加強交管疏導避塞車

▲台南市警新營分局，為因應「2020年鹽水蜂炮民俗文化活動」建議民眾行駛路線，避免塞車。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警新營分局，為因應「2020年鹽水蜂炮民俗文化活動」交通疏導、管制措施，將於2月8日下午3時起進行交管疏導，並建議民眾行駛路線，避免塞車。

新營分局執行「2020年鹽水蜂炮民俗文化活動」交通疏導管制勤務，為因應172線（新營交流道復興路至鹽水仁愛路段）同一時間湧入之車潮，故於2月8日下午3時起至勤務結束止，實施交通疏導管制措施，行駛於172線、台19線車輛進入鹽水市區管制地點如下：

(一)忠孝路、信義路口。

(二)忠孝路、南門路口。

(三)忠孝路、南太路口。

(四)忠孝路、月津路口。

(五)仁愛路、金和路口。

(六)朝琴路、和平路口。

二、172線（新營交流道復興路至忠孝路與南太路段）道路如遇車流壅塞、或神轎抵達時，本分局將實施車輛（汽車）改道措施，改道路線如下：(一)新營往嘉義布袋、義竹、學甲方向車輛：172線→左轉新中路或新工路→右轉四維路→右轉台19甲線→左轉172線。(二)布袋、義竹、學甲往新營方向車輛：172線→右轉台19甲線→左轉五福路→左轉新工路→右轉172線。

三、 用路人於行駛上述路段時，應確實遵守交通號誌、牌面指示及配合交通警察之指揮，隨時收聽警廣路況報導，以了解最新、最快路況資訊，並請民眾即時主動提供相關路況訊息，讓其他行車朋友快速掌握行進方向，並可讓警方對於壅塞路段立即作疏導。

四、 鹽水區民持身分證件或一般民眾持通行證，儘可能由鹽水區金和路進出；另參觀蜂炮民眾請儘量將車輛停放於下列地點或路段：(一)岸內糖廠停車場（供布袋、義竹、學甲方面來車停放）。(二)新營工業區內道路（新中、四維、五福、八德、新太路等路段）兩側（供學甲、新營方面停放）。(三)汫水里、水秀里社區（供新營、白河、後壁方面來車停放）。

五、為加強防範機車失竊，本分局協請鹽水國中開放機車停車棚，請民眾多加利用。六、駕駛人請勿將車輛（含機車）停放於鹽水國中操場施放區（蜂炮台旁）及鹽水區神轎遊行路線（重要街道）以避免遭蜂炮破壞或引發火災。

七、參觀蜂炮之群眾，為維護本身安全，請注意下列事項：(一)請穿著較厚重衣服並戴安全帽及護目鏡、口罩，以防止遭蜂炮射傷。(二)觀賞蜂炮民眾請注意本身財物，防止扒手利用推擠機會下手扒竊，並請勿攜帶貴重物品、證件或過多金錢，所攜帶之物品、金錢勿放在後口袋或胸口袋，應置於衣服內側口袋。(三)汽、機車應托人保管並加大鎖，以防被竊。

八、參觀民眾應避免於車內置放貴重物品、財物、證件，以防止汽（機）車遭破壞（車窗或置物箱）財物被竊。九、為因應急需，本次活動設有下列救護站，民眾可就近自行前往或撥打119，以尋求相關醫療服務：(一)鹽水衛生所（武廟路）。

(二)鹽水區圖書館（月津路）。(三)鹽水國小（朝琴路）。

十、為加強為民服務工作，本分局於下列處所設置機動派出所，提供單一窗口受理民眾報案、提供茶水、代叫計程車、路況諮詢及協尋孩童等服務：（一）鹽水國小（朝琴路）；(二)岸內糖廠、金和路口（學思園）；(三)鹽水區忠孝路336號

(四)南門路（福南宮）；(五)三福路、武廟路口（鹽水分駐所）。

十一、鹽水蜂炮交通疏導管制措施詳如附圖，亦可上台南市警新營分局網站（http://xinying.tnpd.gov.tw/），或「台南市政府警察局新營分局」臉書查詢。十二、新營分局提供各項為民服務措施，如有需要請打服務專線“110”或新營分局勤務指揮中心TEL：(06)6323297、鹽水分駐所TEL：06．6521032、太宮派出所TEL：06．6524753。

十三、歷來發生多起擋炮（站在炮城前）導致的肢體衝突情事，其實雙方並非故意挑釁，而是體驗活動過程不免發生的肢體衝撞，警方呼籲，如有發生肢體衝撞，大家應保持冷靜，理性，避免不必要的衝突，希望參與活動遊客，歡喜來體驗，安全第一，大家都能安身而樂、平安歸。