害怕傳染武漢肺炎！　亞裔女機場叫車被拒載：你中國來的？

▲美國一名女子表示,司機因為她是亞裔而拒載。(圖/示意圖,與本新聞無關/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

武漢肺炎(2019新型冠狀病毒)疫情延燒,導致多國家近來出現「排華情緒」,美國西雅圖一名亞裔男子便控訴,打電話叫車時,抵達的Uber司機一見面就問他「是否中國來的?」搭乘期間對他的態度也充滿歧視,舊金山則有一名女子抱怨,叫車來的司機一看到她是華人就拒載。

美國全國廣播公司(NBC)報導,近來許多亞裔人士在當地搭乘Uber與Lyft等叫車服務時,時常遇到歧視狀況,網路上甚至可發現,一個由Lyft和Uber駕駛員所參加的12,000名成員臉書社團中,每天多達5則發文表示,他們普遍不想載到亞洲旅客。

在西雅圖微軟門市工作的男子艾里克(Eric Han)表示,他3日下班時用Uber叫車,結果司機一看到他就先問他是不是中國人,他說不是並上車,因為咳嗽了一下就被司機認為可能得了冠狀病毒,還立即打開了窗戶,「我強調自己是美國人,對方卻回我,『隨便你怎麼說』」,近來他走在街上時,也曾被路人當面嗆,「回到你的家鄉去」。

住在舊金山的莉安(Lilian Wang)近來也碰到類似情況,她2日在機場要搭乘Lyft時,居然拒絕讓她上車,然而當她的白人朋友現身要求坐車時,對方才同意載他們,上車後還詢問是否從中國回來,他們表示是從墨西哥後。司機坦承,最近只要是用「中文名字」的乘客,他們通常都會拒絕。

Lyft發言人戴維斯(Dana Davis)後來在聲明中表示,公司高度重視任何與歧視有關的指控,目前已密切監測全球疫情的最新消息,「首要任務要確保所有駕駛、乘客以及員工的安全,我們將繼續評估局勢的發展,並會按照官方指導來制定政策和建議。」Uber則回應,他們長期與公共衛生網站合作,並且一直要求駕駛員「要願意與和你相同或不相同信仰的人正面互動」。

