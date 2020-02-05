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害怕傳染武漢肺炎！　亞裔女機場叫車被拒載：你中國來的？

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▲▼出租車,叫車,打車。（圖／CFP）

▲美國一名女子表示，司機因為她是亞裔而拒載。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

武漢肺炎（2019新型冠狀病毒）疫情延燒，導致多國家近來出現「排華情緒」，美國西雅圖一名亞裔男子便控訴，打電話叫車時，抵達的Uber司機一見面就問他「是否中國來的？」搭乘期間對他的態度也充滿歧視，舊金山則有一名女子抱怨，叫車來的司機一看到她是華人就拒載。

美國全國廣播公司(NBC)報導，近來許多亞裔人士在當地搭乘Uber與Lyft等叫車服務時，時常遇到歧視狀況，網路上甚至可發現，一個由Lyft和Uber駕駛員所參加的12,000名成員臉書社團中，每天多達5則發文表示，他們普遍不想載到亞洲旅客。

在西雅圖微軟門市工作的男子艾里克(Eric Han)表示，他3日下班時用Uber叫車，結果司機一看到他就先問他是不是中國人，他說不是並上車，因為咳嗽了一下就被司機認為可能得了冠狀病毒，還立即打開了窗戶，「我強調自己是美國人，對方卻回我，『隨便你怎麼說』」，近來他走在街上時，也曾被路人當面嗆，「回到你的家鄉去」。

住在舊金山的莉安(Lilian Wang)近來也碰到類似情況，她2日在機場要搭乘Lyft時，居然拒絕讓她上車，然而當她的白人朋友現身要求坐車時，對方才同意載他們，上車後還詢問是否從中國回來，他們表示是從墨西哥後。司機坦承，最近只要是用「中文名字」的乘客，他們通常都會拒絕。

Lyft發言人戴維斯(Dana Davis)後來在聲明中表示，公司高度重視任何與歧視有關的指控，目前已密切監測全球疫情的最新消息，「首要任務要確保所有駕駛、乘客以及員工的安全，我們將繼續評估局勢的發展，並會按照官方指導來制定政策和建議。」Uber則回應，他們長期與公共衛生網站合作，並且一直要求駕駛員「要願意與和你相同或不相同信仰的人正面互動」。

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