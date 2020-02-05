奧客不配合量體溫！店員妹事後見「過分舉動」委屈哭了：只想一起打擊病毒

▲量體溫示意圖，與本文當事人無關。（圖／路透）

記者張嘉晏／綜合報導

防疫視同作戰，大家的共同敵人應是病毒才是，不過卻有一名餐廳服務生因為要幫客人量體溫而遭到刁難，事後該客人還在評論處留下了負評，讓在有限資源下努力防疫的服務人員們不禁灰心了，甚至委屈落淚。貼文曝光後，網友們都紛紛跳出來安慰打氣。

「可以讓我哭泣一下嗎？」一名餐廳女服務生在臉書「爆怨公社」訴苦，她表示，店裡為了防範武漢疫情，便開始使用酒精消毒手部、桌椅等公共用品。不過由於3日發生一場烏龍，有客人誤會隔壁桌消費者發燒，為了避免疑慮，公司決定開始增加體溫檢測。

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原PO說，由於額溫槍大缺貨，他們只好拿耳溫槍加酒精應急，服務生的工作量也因此大增。然而，4日卻有兩組客人拒絕被量體溫，店家為了其他人的權益加上為了自保，只好表示「餐廳有規定，要麻煩客人一起配合。」

▲原PO說額溫槍也缺貨，目前先用耳溫槍+酒精消毒擋著。（圖／翻攝自爆怨公社）

沒想到此舉竟招來奧客留下負評，寫下「服務員態度不好」、「花錢受罪」等字眼，讓原PO看到後覺得委屈，忍不住在櫃台哭了出來。

面對這樣的結果，原PO嘆氣表示，雖然有些評論無須多加理會，但是大家都為了打擊共同敵人—病毒而努力，卻有部分客人不領情。他們工作量增加，已經不嫌麻煩，只希望客人也能一起重視疫情，彼此互相保護、體諒，僅此而已。

貼文一出，網友們心疼第一線的服務人員和醫護人員往往都會當砲灰，安慰表示「辛苦了」、「排斥量體溫就不要出來吃飯很難嗎」、「轟出去」、「加油！垃圾鬼的話不用在意」、「那就禁止他們入內用餐，你們做好防護是對的」、「負評隨他嘴，公道自在人心」、「商家也可以回覆評論，就寫肺炎期間拒量體溫就好」。

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