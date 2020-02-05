杭州封城後超市人擠人！　民眾「穿雨衣」搶物資...他歎：比過年人還多

▲出門購物的市民從頭包到腳 。（圖／杭州日報，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

浙江省杭州市4日「封城」後，一早就有大批市民出門採購物資，每個人都戴上了口罩，更有人全副武裝，穿著五花八門的防護裝備，譬如從頭包到腳的塑膠雨衣等。市民李先生也是採購大軍一員，他透露，「要不是家裡真的沒菜了，我才不高興來湊這個熱鬧。收銀口排隊付款的隊伍比以往過年還要長。」

▲市民穿起雨衣 。

據《杭州日報》報導，杭州4日發佈防控疫情10項措施，其中提到全市小區將進行封閉管理。消息傳出後，眾多市民特地出門買日常生活用品，家住西湖區的李先生下午1點到達超市，街道上行人寥寥，超市裡卻熱鬧非常。

▲市民主要採購食品。

李先生說，前來購物的人群多以中老年為主，很少有看到年輕人，大家都有戴口罩等防護措施，默默購物。每家每戶都推著購物車進行購物，採購的物品大多是蔬菜、肉類，以及礦泉水等物品，大多都是聽說了防控措施後出門來採購生活必須品的。

▲有民眾戴上了護目鏡。

來購物的市民全面武裝，穿著五花八門的防護裝備，可以看到有人戴起了護目鏡，還有人穿上連身的雨衣，每個人都戴上口罩。李先生說，收銀口排隊付款的隊伍比以往過年還要長，下午3點左右還有很多人在購物。

▼ 收銀排隊隊伍 。

面對人潮湧動的超市，李先生說，「要不是家裡真的沒菜了，我才不高興來湊這個熱鬧。」對此杭州市相關部門表示，目前杭州物資保障比較充足，確實如李先生所說，沒必要趕著這幾天去購物，避開高峰期去購物，更安全。