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foodpanda賤招整外送員！逼土城員派內湖單　惡意害慘死街頭

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全台各道路上皆可見到「熊貓」與「Uber Eats」2大美食外送平台的身影，成了台灣街道上奇特的景象。（圖／趙世勳攝）

▲全台各道路上皆可見到「熊貓」與「Uber Eats」2大美食外送平台的身影，成了台灣街道上奇特的景象。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

熊貓外送（Foodpanda）每年營收超過10億元，卻接連傳出外送員在時間壓力下趕單、慘死街頭的悲劇，外送員在不合理制度下苦不堪言，日前還集體罷工抗議。本刊調查，「熊貓」除變相減薪外，還以「4大賤招」惡整外送員，讓原本簽訂的「承攬制」變相為「雇傭制」，造成員工在街頭賣命送餐之餘還得忍受公司刁難，不斷遭到壓榨，成了血汗外送員。

1月16日下午，新北市板橋區中正路體育館出現龐大「粉紅人潮」，近百位熊貓外送員聚集吶喊，高舉標語抗議熊貓公司不合理制度，一字一句道出被剝削的心聲，寒冬中的太陽非但沒有帶來溫暖，還讓他們的倦容一覽無遺，現場氣氛激動憤慨。

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資深外送員小恩（化名）表示，一般另有正職的外送員，在上班或加班期間不可能接單，但若是外送員出現打卡遲到、拒絕訂單情形，就會被熊貓公司用「派遙遠訂單」、「強制外送員下線」、「扣分或停權」、「不給訂單」等4招惡整，員工們苦不堪言。

外送員阿明（化名）坦言「外送這行相當辛苦，不管是颳風下雨、打雷閃電，只要排班就要出門送貨。」但為了家中的生計，能多賺就多賺，但熊貓卻是用毫無意義的懲罰方式讓外送員乖乖聽話，卻罔顧消費者及外送員權益，讓他實在不能接受。

然而，美食外送平台登台後爭議始終有增無減，在2019年國慶連假，3天內發生了2名外送員為了趕時間，路途中發生重大死亡車禍，2名年輕外送員斷送生命，而Foodpanda以及Uber Eats兩平台卻只接到1000元左右的罰單，而因外送員而生的交通亂象仍舊存在。

許多外送員為了趕時間送餐，忽略了行車安全，因而造成多起行車事故。（圖／報系資料庫）

▲許多外送員為了趕時間送餐，忽略了行車安全，因而造成多起行車事故。（圖／報系資料庫）

勞動部職業安全衛生署副組長林秋妙表示，根據去年10月對熊貓公司勞檢結果，發現熊貓公司與外送員之間為「雇傭關係」並非「承攬關係」，但熊貓公司與外送員所簽訂合約卻聲稱為承攬制，已明顯違反《勞基法》，勞動部對此已經開罰；而熊貓公司「片面更改抽成金額」、「處罰拒單外送員」一事，林秋妙則呼籲外送員檢具相關證明，向各縣市政府勞工局申訴、檢舉。

熊貓公司對於外送員指控「四大賤招」一事，王姓公關表示，目前公司已經取消評分制度，並改用獎勵的方式，也會給外送員選擇上線時間、拒單的權力。針對外送員質疑「新制」等同「減薪」，她則說，「熊貓公司將會觀察狀況並蒐集意見，二月份將新增獎金與特定時段加給等獎勵制度」。

熊貓美食外送平台登台至今已逾7年，但是爭議卻有增無減，本刊也接獲外送員投訴指，熊貓公司對外聲稱與外送員關係為「承攬制」，但實際上外送員卻沒有選擇接單的權利，形同「雇傭制」，若貿然拒單還會遭到公司惡整，發派「遙遠訂單」處罰。

「宣稱外送員可以自由接單，根本都是假的。」資深熊貓外送員小恩（化名）透露，熊貓對外聲稱可以自己決定上下班時間，她為負擔家計簽下「承攬制」合約，實際上路後才發現一切都是謊言，公司根本把他們當成雇傭員工在用。

小恩表示，若是外送員出現打卡遲到、拒絕訂單情形，就會被熊貓公司用「派遙遠訂單」、「強制外送員下線」、「扣分或停權」、「不給訂單」等4招惡整，小恩舉例，例如土城的外送員被派到內湖取餐，然後再送回土城。但往往完成1單就要花上1個小時，不但消費者等待時間加長、餐點品質受到影響，外送員必須送完這張訂單才能接下1張，無形之中增加許多成本。

外送員若是遲到、拒單，熊貓公司就會用罰派遠單等手段處罰，單程公里數就可達4公里以上。（圖／讀者提供）

▲外送員若是遲到、拒單，熊貓公司就會用罰派遠單等手段處罰，單程公里數就可達4公里以上。（圖／讀者提供）

勞動部職業安全衛生署副組長林秋妙表示，根據去年10月對熊貓公司勞檢結果，發現熊貓公司與外送員之間為「雇傭關係」並非「承攬關係」，但熊貓公司與外送員所簽訂合約卻聲稱為承攬制，已明顯違反《勞基法》，勞動部對此已經開罰；而熊貓公司「片面更改抽成金額」、「處罰拒單外送員」一事，林秋妙則呼籲外送員檢具相關證明，向各縣市政府勞工局申訴、檢舉。

熊貓公司對於外送員指控「四大賤招」一事，王姓公關表示，目前公司已經取消評分制度，並改用獎勵的方式，也會給外送員選擇上線時間、拒單的權力。針對外送員質疑「新制」等同「減薪」，她則說，「熊貓公司將會觀察狀況並蒐集意見，二月份將新增獎金與特定時段加給等獎勵制度」。

而針對勞動部勞檢結果不符《勞基法》規定一事，王姓公關則強調，「目前與外送夥伴為承攬關係，我們持續配合主管機關並改善外送員的承攬準則，讓外送夥伴可以自由、彈性的賺取報酬。」

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