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林智堅：陳時中、衛福部同仁都承受巨大的壓力和消磨

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▲衛福部長陳時中主持武漢肺炎記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長陳時中主持武漢肺炎記者會掉下眼淚。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

為抵抗武漢肺炎，擔任中央疫情指揮中心指揮官的衛福部長陳時中不眠不休，4日在記者會上更掉下眼淚，讓外界備感不捨。對此，新竹市長林智堅深夜在臉書指出，陳時中、衛福部同仁都承受巨大的壓力和消磨，呼籲大家共體時艱，防疫人員需要鼓勵，不是非理性的謾罵與謠言。

陳時中在晚間的記者會上流下眼淚後，外界對他備感不捨，「衛生福利部」的臉書粉專小編PO文表示，非常感謝大家對於阿中部長及有中央流行疫情指揮中心全體同仁的關心，他想把網友們的打氣、關心及指教都彙整起來，再轉達給阿中部長及全體同仁，「防疫視同作戰，我們會繼續努力！」

在貼文一出，短短30分鐘湧入2.6萬名網友按讚留言，大家都想對陳時中部長說一聲加油，而小編也開玩笑洩漏陳部長的小祕密說，「衛福編編認識的阿中部長，很堅強而且數學很好，相信他一定會馬上振作的！防疫視同作戰，我們會繼續加油！」

對此，林智堅也在臉書表示，他過去和陳時中因為兒童醫院的興建，有過多次的會面，「私下的他是個開朗又專業的醫生，在兒童醫院的興建上，也給我非常多的協助和指導，和我感同身受的了解新竹市民的需要。」

林智堅說，看到陳時中為了武漢肺炎返台人員的事情，在記者會上哽咽、落下淚來，知道他是真情流露，真的不捨和心疼，用盡全力的護送國人同胞返台，雖然明知道確診人數會上升，但為了多拯救一條寶貴的生命，他和衛服部的同仁都承受了非常巨大的壓力和消磨，才能把這些人接回來。

林智堅表示，就像陳時中所說的，「我們讓他回來，雖然不希望在統計上有更多確診的病人，但是反過來想，但也等於是很有可能救他一命」。他認為，壓力、疲勞、挫折，從中央到地方都為了疫情，有許多的同仁堅守岡位，沒有休假、24小時輪班用盡全力的防堵疫情擴散，這是我們的責任與使命。

但是林智堅也表示，最令人氣餒的，是仍有許多充滿惡意或是政治口水不斷傳播，不僅讓同仁疲於奔命的解釋和說明，也讓民眾越加的惶恐，而同仁也必須承受更大的壓力。

他呼籲，希望大家在這困難的時刻更應該團結，也要請大家共體時艱，這個時候防疫人員需要大家的鼓勵，而不是非理性的謾罵與謠言中傷，讓我們勇敢的繼續努力與堅守。

▼新竹市長林智堅。（圖／新竹市政府）

▲武漢肺炎防疫升級　林智堅下令「第一線公務人員全面戴口罩」。（圖／新竹市政府提供）

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