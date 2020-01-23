2019年度「藝術建築和設計領域」世界排名，台灣無緣前五名

義大利國際設計大獎「A’Design Award」每年都會公布世界設計排名 (WDR)。其排名是根據獲得A'設計獎—白金，金，銀，銅和鐵設計獎的得獎數量，對應其設計師代表的國家/地區所統整而來。值得注意的是，排名名單並非以國家或設計師為主，而是依照報名的單位及其所屬的國籍而定。從2010年到2019年的排名變化中，我們可以觀察到，世界各國的設計師在於各類型設計領域的活躍程度，以及世界趨勢。

2020年一月WDR發布了2019年的全年數字與統計排名，排名中新增了六個國家：馬其頓，馬爾代夫，寮國，史瓦帝尼，肯亞和亞美尼亞。相較於去年的前五名—美國、中國、日本、義大利、香港。2019年的中國以67個白金設計在106個代表國家中躍升第一，而蟬聯多年第一名的美國則被擠到第二，之後是日本，意大利，英國。雖然前10名的國家與前幾年大同小異，但排名順序已有明顯的變化。

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台灣雖維持在第八名，但也增加了2個白金獎項，分別為唐忠漢的瀋陽公寓《Yan's House》和SPARKLY IDENTITY 西伯里品牌形象設計《愛盲協會》形象設計。

瀋陽公寓《Yan's House》在2018-2019年室內空間與展覽設計獎類別中獲得白金設計獎，評審認為《Yan's House》在整個空間的色彩計劃中也納入了材質的特性，強調了光影，材質和細節，因此讓高級灰變成一種特殊的樣式。空間處理方面，設計師基於對建築物和人們生活型態的了解，形成了該建築物的出色風格。

《愛盲協會》形象設計在2018-2019年獲得品牌形象白金設計獎，愛盲這個品牌標誌以視力檢這表為靈感，圖中的「ㄇ」代表庇護工廠，而「i」則代表視障員工。為了將「視障」不代表全盲的理念表達出來，品牌形象中的各種符號都朝著不同方向，象徵愛盲協會正幫務視障者走出各種途徑的意念。次外，對於產品包裝材料，選擇由再生紙板製成的盒子，其大小應為文具盒的大小。消費者可以保留包裝以備將來使用，從而增加另一種環保的感覺。

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