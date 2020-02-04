協助採驗照護武漢台商　指揮中心：徵用醫護人員後續無需隔離

▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

武漢台商昨（3）日包機返台，集中送到隔離檢疫所，中央疫情指揮中心也徵調醫護人員協助，而對於協助的醫護人員事後是否需要隔離？中央疫情指揮中心執行官周志浩表示，徵用醫護人員都有標準的防疫配備和措施，在安全隔離的狀況下，醫護人員之後不需隔離。

周志浩說，無論檢疫人員或醫療人員在妥善保護下，並不需要做後續隔離措施，指揮中心對檢疫人員都有標準的防護要求，一定會做好適當保護，因此醫護人員都不算接觸者，不需要後續居家檢疫或自我觀察，但還是會提醒同仁要保重身體。

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第一批自中國大陸武漢返台台商共247人已於昨（3）日深夜抵達，於今（4）日凌晨3點完成入境檢疫程序，其中2人有呼吸道症狀、1人發燒，3人直接後送收治負壓隔離病房，另有1幼童腹痛（由1名家長陪同），經就醫評估無須收治負壓隔離病房，已與其他人一同送往國內3處檢疫場所，並於上午6點20分全數安置完畢。

指揮中心強調，這些台商將進行14天嚴格的「一人一室」隔離檢疫措施，每人每天需監測兩次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，立即依規定後送就醫，場所也會提供口罩等相關防護裝備供檢疫者及工作同仁使用，集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，因此與附近居民不會有接觸，請民眾放心。