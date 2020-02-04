WHO誤植台灣病例數13例　陳時中批「是假新聞」已經嚴正抗議

▲WHO報告誤植，台灣確診數竟從10例變成13例，西太平洋地區疫情也未見台灣的名稱。（圖／翻攝WHO報告）

記者洪巧藍／台北報導

針對2019新型冠狀病毒疫情，台灣目前確診10例，然而世界衛生組織（WHO）在3日的報告中，卻把台灣的確診病例錯誤寫成「13例」，還把台灣列為中國省份之一。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日回應，我國確診個案維持10例，這儼然已經是假新聞，已向WHO表達嚴正抗議。

世界衛生組織(WHO)公布新型冠狀病毒(2019-nCoV)最新疫情報告(第14號)，誤植我國病例數為13例，且不當將我國通報的確診病例列在”Taipei, China”項下，陳時中表示，台灣現在確診案例維持10例，這事關疫情人命卻這麼不小心，非常不應該，會予以嚴正抗議。指揮中心已透過IHR聯繫管道向WHO表達抗議，並要求WHO予以更正，除修訂我國目前實際確診病例數為10例外，並要求更正我國名稱。

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指揮中心表示：臺灣於2007年起建置國際衛生條例(IHR)窗口，並於2009年獲世界衛生組織認證，持續並積極透過該管道向WHO及其他國家交換病例資訊，善盡公共衛生責任，臺灣位居全球對抗新興病毒行動的最前線，且有先進完善的醫療及防疫體系，絕對可以做出具體貢獻。病毒無國界，防疫不容任何漏洞。