訪美仍心繫疫情　賴清德：紐約或華府幾乎沒人戴口罩

▲ 賴清德提到，在前往華府途中，幾乎沒看見有人戴口罩。（圖／翻攝自賴清德臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

副總統當選人賴清德抵達美國後，隨即於今（4）日搭乘美國國鐵前往華府參加「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast）。他也在台北時間凌晨1點透過臉書發文提到，自己一路上觀察美國民眾，發現不論是在紐約或在華府，都幾乎沒有人戴口罩，由此可以發現在美國積極防疫的同時，民眾仍保持正常生活。

賴清德在臉書分享一段影片並寫到，自己昨夜已順利抵達紐約甘迺迪機場，並在今早從紐約賓州（Pennsylvania）搭乘美國國鐵前往華府，一路上雖人來人往，但不管在紐約還是華府，幾乎沒有人戴口罩，民眾依舊維持正常生活。

他指出，這和他先前提醒的是一致，台灣目前沒有社區感染，只要身體健康、抵抗力正常，非老人家或慢性病患者，若沒有出入醫院或密閉空間需求，其實就沒有必要戴口罩，把口罩留給需要的人。

賴清德強調，「政府面對武漢疫情已全方位部署，請大家放心，只要依照衛福部建議加強健康自主管理，出現疫情症狀撥打1922防疫專線依指示就醫，其它請保持正常生活不擔心。」

他最後再叮嚀民眾應該戴口罩的時機，是出現咳嗽或呼吸道症狀時；出入醫院、通風不良或擁擠密閉空間時；或者是本身是慢性病患、免疫系統較差者；如果身體健康，或從事戶外運動，就不用戴口罩。

據了解，賴清德本次是以個人身分前往美國，他受美國民間邀約，參與今年度在華府舉辦的「國家祈禱早餐會」，行程間也將安排國際事務智庫、僑界等拜會，並短暫停留紐約，預定在9日返國，而前立法委員蕭美琴也陪同前往。