深山守護神！冰天雪地堅守崗位　向陽警助登山客平安下山

▲冰天雪地堅守崗位，向陽警協助登山客平安下山。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣關山警分局向陽派出所位於海拔2,312公尺，為全國第2高的警所，受連日低溫影響降下瑞雪，但代理所長李文琦仍堅守崗位，於日前晚間接獲通報有3名登山客缺糧擔心失溫，請求協助，李員隨即驅車前往登山口2.7KM處，順利將3人接往派出所，並提供熱食暖身，3人也分別向家人報平安更讚稱向陽警真是「深山守護神」！

近日受冷氣團影響，部分山區還降下瑞雪，台東縣海端鄉南橫向陽山區於數日前，也因低溫且水氣充足飄下雪來，皚皚白雪覆蓋了整個山頭，遠在山下的池上鄉伯朗大道便可遙望；有3名登山客於數日前便從南二段上山，預計在3日後從向陽登山口處下山，受天候影響延誤下山時間，又因山區手機訊號不良，心急如焚的家屬遂向當地警察派出所報案。向陽派出所代理所長李文琦於接獲通報後，隨即駕車前往果然見到拖著疲憊身軀緩步下山的3人，便以巡邏車接往派出所並提供熱食暖身、補充體力，也打電話向家屬報平安，家屬這才放下心中一塊大石。

關山警分局長潘仕能表示，向陽派出所代理所長李文琦發揮高度同理心，服務熱忱及積極工作精神足堪所有同仁之表率。在此也呼籲欲前往台20線向陽山區的遊客，若遇雪地，車輪請務必裝上雪鍊，以免打滑造成意外事故。

►變美的秘密看這裡