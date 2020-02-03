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武漢台商包機返台？指揮中心：溝通協調仍有變數　回台後將「全程全人隔離」

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▲▼武漢台胞上車準備前往機場。（圖／徐正文提供）

▲武漢台胞上車準備前往機場。（圖／徐正文提供）

記者洪巧藍／台北報導

滯留武漢400多名台人，首批約200人預計今晚搭乘晚間6時50分起飛的包機返台，為中國東方航空旗下的子公司上海航空，最快9點多就可以抵達桃園機場；然而民航局又傳出相關航班尚未通過申請，返台恐怕出現變數。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日表示，這裡關係到協商問題，任何時候都可能有變化，要顧及留在武漢的人最大權益，不便講得太清楚；但他強調，會嚴格實施全程全人隔離措施。

中央流行疫情指揮中心今（3）日表示，針對搭乘專機自武漢回台的台商，將施行嚴格的一人一室隔離檢疫措施。會請返台台商先在機上填寫「旅客入境健康聲明卡」，下機後在入境時將通過機場發燒篩檢站，若有疑似症狀則依規定後送就醫，而無症狀者將依「傳染病防治法第58條」採集中檢疫措施辦理。

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指揮中心指出，由於集中檢疫措施涉限制人身自由，需執行提審權利告知程序，依「指定徵用設立檢疫隔離場所及徵調相關人員作業程序與補償辦法」第6條應以書面通知檢疫者相關檢疫措施，並請他們填具「嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫通知書及提審權利告知」(一式三份)，完成後由專車送至集中檢疫場所進行14天的健康監測。

指揮中心進一步指出，檢疫場所以「一人一室」為原則，每日需監測兩次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，立即依規定後送就醫，場所也會提供口罩等相關防護裝備供檢疫者及工作同仁使用，集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，因此與附近居民不會有接觸，請民眾放心。

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