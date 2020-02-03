SARS後首見！武漢台商隔離檢疫所「徵調醫護」　補償津貼曝光

▲中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥，資料照 。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情延燒，滯留武漢的台商將包機返台，評估若無症狀將進入隔離檢疫場所14天。中央流行疫情指揮中心預計在在北、中、南各自設立隔離檢疫收容場所，並且進行醫護人員緊急徵調。根據相關辦法，除了原薪資外，另給予津貼補償，醫師每人每天1萬，護理人員每人每班5千。

中央流行疫情指揮中心正在進行醫護人員徵調工作，應變官莊人祥表示，指揮中心成立期間，指揮官可以視需要設立相關隔離檢疫場所並指定、徵調相關醫護人員協助防治工作，這也是SARS之後國內首見徵調。

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根據《指定徵用設立檢疫隔離場所及徵調相關人員作業程序與補償辦法》，薪資比照原日薪計算，另給予津貼補償，計算自徵調日起至結束日止，醫師每人每日一萬元、護理人員每人每班五千元、其他醫事人員每人每日二千元、其他行政人員每人每日一千五百元。

滯留武漢400多名台人，首批約200人預計今晚搭乘18：50起飛的包機返台，包機由中國東方航空旗下的子公司上海航空執飛，飛行時間2小時15分鐘左右，若乘機前檢疫順利，最快9點多就可以抵達桃園機場。

莊人祥表示，相關規劃都已經完成，包含包機一抵台就會實施檢疫，由專門小組進行後援支持，如果發現包機返台民眾有症狀，會直接轉送至後送醫院，至於無症狀者，會經由專車送往檢疫場所，並由專門人員負責食宿，他強調，這些都是沒有症狀的民眾，14天內不會與社區民眾有任何活動接觸。