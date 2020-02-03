搭機回台遇澳門男「狂踢椅背1hr」！他氣炸轉身爆打辯正當防衛

▲男子搭虎航從澳門返台，遇後排乘客狂踢椅背，他爆氣揍對方挨告。（示意圖／非當事人／記者蔡玟君攝）

記者陳羿妏／台北報導

劉姓男子搭飛機從澳門返台，途中坐在後方的澳門籍林姓男子不顧空服員的勸說、制止，竟狂踢他的椅背，一氣之下他直接轉身爆打，害得林男頭部瘀青、流鼻血。一審由桃園地院審理，依傷害罪判劉男拘役20日，得易科罰金2萬元，案經上訴至高等法院，法官不採信劉男的「正當防衛」說詞，駁回告訴。全案確定。

判決指出，2018年4月3日劉男搭乘台灣虎航IT302號班機回台，坐在後方的林男竟狂踢椅背長達1小時，讓劉男氣炸直接轉身揍2拳，事後林男下機後便馬上報案。劉男表示，他三度提醒不要踢椅子，對方仍遲遲不理，聲稱是對方先打人，才會自我防衛，因為本身有糖尿病，眼睛剛動手術，只有1眼看得到，強調「眼睛沒有距離感，怎麼可能打人」。

同機的某旅客指稱，當時只有看到劉男動手打人，林男並沒有回擊；另一名與劉男同行的友人則表示，當時坐在椅子上的確感覺到「後排的人一直頂椅子，力道很大」，還提到「劉男雖做出拳的動作，但應該沒有打到人」，當時劉男先轉頭說「不要再頂了」，但林男不理，而空服員則因為忙於販賣服務，沒有前來處理。

高等法院認為，即便劉男友人的說詞表示沒有打人，林男也確實有與劉男產生口角衝突，覺得這句說詞並不能作為有利的認定，另外當時的目擊證人並沒有看到林男打人，確定劉男無理由「正當防衛」，最終維持原判。全案定讞。



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