瘋電影／變身特務　當武器不再致命世界和平就近了

文／賴賴

瘋言瘋語：

從頭笑到尾，我的笑點比較高，坐在後面的小姐好怕她笑到岔氣，許多賤梗超強，最最最喜歡韓劇的部份，突然有韓國對白，大爆笑，威爾史密斯氣勢強，最近幾部作品都相當出色，而這部特務的新概念，個人非常非常喜歡，五顆星推薦，大好看，不劇透。

許多類似兒童手法卻道出人性內涵，這是大人和小孩思想上的差異，但事實上新生代的方法絕對比較強，畫面不僅飛天遁地，武器設計和場景編排，以至於物理化學概念都在電影中，豐富的劇本，強大的喜劇對白編寫，果然過年買票進院不會失望，絕對屬於闔家觀賞的超級喜劇。

當武器不再致命，科技可以發展到制伏危機卻不傷人時，那就是科技最高表現的境界了。非常期待會有第二集出現，天才青年的最新科技，太期待了。



片 名：變身特務

英文名稱：Spies in Disguise

類 型：動畫

上映日期：2020-01-22

片 長：102分鐘

導 演：特洛伊昆恩(Troy Quane) 、 尼克布魯諾(Nick Bruno)

演 員：威爾史密斯(Will Smith) 、 湯姆霍蘭德(Tom Holland) 、 凱倫吉蘭(Karen Gillan) 、 歌蒂韓(Goldie Hawn) 、 DJ卡利(DJ Khaled)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼

劇情大綱

世界上最偉大的超級特務藍斯史特林（威爾史密斯 飾）以及科學家華特貝克特（湯姆霍蘭德 飾）可以說是兩個最不同的個體。藍斯很溫和、柔軟且溫文儒雅，而華特呢…剛好沒有上述所提及的所有特質。



儘管華特缺少了所有人與人之間的社交與溝通技巧，他的聰明才智及創造能力卻成功補足了這一切，總是在一次又一次驚險艱困的任務中，替藍斯創造出最智能且令人刮目相看的裝備。但是一場突如其來的意外，讓華特與藍斯不得不以一種全新的方式彼此合作，如果這兩個搭檔無法搞定團隊默契，那他們會將整個世界置於危險之中。故事背景設立於一個充斥全球性國際間諜彼此較勁混戰中的《變身特務》將為2019最爆笑的動畫喜劇！

除了領銜主演的麥可B喬丹、傑米福克斯與布麗拉森外，主要演員還包括羅柏摩根、提姆布雷克尼爾森、瑞夫史波，小歐希亞傑克森、凱倫坎卓克等。

▲麻省理工畢業的天才，卻不被研究中心重用。

▲特務藍斯誤食研究藥水變身成為和平鴿。

▲鴿子擁有許多特性，擁有360度視野，且合作能力超強。

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