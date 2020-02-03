海基會稱防疫措施已備妥　台商透露：預計晚上6點左右從武漢起飛





▲因應武漢肺炎疫情擴大，桃園機場加強消毒防疫。（圖／桃機提供）

記者陳政錄／台北報導

針對滯留武漢台灣民眾最快今晚包機返台一事，我海基會指出，「盡快接返滯留武漢國人是政府既定目標，航班時間目前仍在聯繫溝通當中。」但有台商向《ETtoday新聞雲》透露，班機時間已基本談妥，應是搭乘今晚6點從武漢天河機場起飛，約8點左右抵達桃園機場的陸籍航班包機。

知情台商表示，滯留台灣民眾首批返台時間，應是搭乘今晚6點從武漢天河機場起飛，飛行時間兩個多小時不轉機，約8點左右抵達桃園機場的陸籍航班包機，目前確認返台航班將有兩班，今晚這批是第一波，第二批時間則還在協商當中。

▲海基會副秘書長兼發言人蔡孟君表示，確切日期和時間仍在協商中，確認後對外公布。（圖／海基會提供）

負責統計人數的武漢台協會長蕭永瑞則在受訪時指出，她是在昨晚接獲官方消息，確認今天會走一批，約兩百多人，由陸籍航空公司包機接送武漢台人抵達。但對於具體飛行時間，她強調目前並不清楚，各方仍在協商當中。

針對媒體報導滯留武漢國人包機回台最快今晚抵達一事，海基會發言人蔡孟君3日表示，盡快接返滯留武漢國人是政府既定目標，航班時間目前仍在聯繫溝通當中，確認後會再向外界說明。

海基會強調，政府各單位已做好周全準備，各項防疫措施皆已備妥，絕對會確保國人的安全與健康。

對於滯留武漢台商可望包機回台，中央流行疫情指揮中心方面表示，已選定2類場所作為隔離使用，這些滯留武漢的台商回台後須接受檢疫隔離14天，地點包括軍營和部會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況。