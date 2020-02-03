影／實拍「發熱→確診全過程」！武漢一家選擇自我隔離…為避人群走路去看病

▲武漢肺炎確診患者患病全紀錄。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

幾天前，正在武漢進行拍攝的大陸央視記者楊春在採訪時認識了武漢肺炎患者老雷。老雷一家共有四口，除了他，還有疑似感染已病重的老婆、年邁的母親和女兒。在隨後幾天中，記者持續跟蹤採訪，真實記錄下一名患者從出現發熱症狀到被確診感染的整個過程以及不同階段社區所採取的應對方式。

據《央視》報導，當記者楊春初次在武漢肺科醫院門口遇到老雷時，他和妻子已出現發熱症狀。老雷說，「我老婆現在比較嚴重，昨天醫院已經把她的片子留下來，說是要經過診斷才可以收治。」

他心酸表示，「我現在最大的困難就是，家裡必須要我這個病人照顧，我要帶我老婆去醫院看病，還要牽掛家中的媽媽。」他最擔心家中已70多歲的母親，「她年紀大了，一感染就不得了。」

在出現發熱症狀後，老雷一家自行隔離並上報社區，每次前往醫院，他們都是採取步行的方式，不乘坐任何交通工具。

▲老雷心酸曝患病生活。（圖／翻攝自央視）

記者質疑，老雷一家自行隔離的做法是否合理呢？武漢漢水橋街道社區衛生服務中心副主任朱碧濤表示，「因為我們營南社區離武漢肺科醫院很近，所以患者自行走去醫院檢查是合理的。」

他說，目前社區的居民有不適症狀，可以自行去社區的衛生服務中心就診，「社區衛生服務中心有預警分診台，根據他的發熱情況，我們會進行初步排查，看他的需要做進一步檢查，進一步檢查以後如果懷疑是疑似病例，就建議他轉移到武漢市定點的發熱機構就診，如果只是普通的細菌感染，我們社區服務中心就可以直接治療。」

2天後，記者突然得知，老雷被確診感染新型冠狀病毒；他妻子雖未被確診，但身體狀況已經不佳。

▲▼專業人士對電梯及家中進行消殺。（圖／翻攝自央視）

武漢礄口區漢水橋街道營南社區黨委書記、居委會主任劉萍表示，老雷原來只是屬於發熱患者，現在已經確診，「社區在兩種處理程序是完全不一樣的；發熱階段由患者自己上報居委會；確診後，社區對患者密切接觸者進行居家隔離，對患者住宅及電梯、樓梯間等公共環境進行消殺。」



記者隨後來到老雷家中所在的大樓-武漢建通大廈，發現大樓屬於住辦混合大樓。但萬幸的是，由於疫情進一步擴散，大陸宣佈春節假期延長。該大樓上班的人還沒有回來，現在人員的成分也比較簡單。老雷確診後，社區專業人員立即對大樓電梯進行消殺，隨後對老雷家中進行消殺。

目前，老雷已住院治療，病情得到有效控制。他的妻子和母親一同在家隔離，女兒也在外居家隔離中。