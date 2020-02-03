溫州封城前一天爆「村民與武警衝突」　網傳76秒鎮壓影片曝光

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒，下同。

記者黃翊婷／綜合報導

大陸武漢肺炎確診病例達到1萬6581例、360例死亡，繼武漢封城之後，浙江溫州市也宣布，要從3日凌晨開始進行封城政策。沒想到消息一傳出隨即引發部分市民不滿，網路上甚至流傳一段2日居民與武警爆發衝突的76秒影片，雖然影片內容尚未獲得證實，但還是掀起網友熱烈討論。

影片中，只見拍攝者站在抗議群眾的後方，畫面中正好拍到一張公告，上頭寫著「防疫期間嚴禁本村村民外出」，場面十分混亂。有網友聲稱，是因為溫州居民不滿封城政策，才會和武警爆發衝突，就連四川也傳出有民眾「路倒」的消息，不過，上述消息皆未獲得證實。

▲大陸武漢肺炎疫情嚴重。圖為武警在武漢漢口車站前站崗。（圖／路透社）

雖然影片真實性仍有待驗證，微博上也搜尋不到相關影片或照片，但還是有部分網友透過文字表示，「溫州封城了，這幾天我們家附近的高速公路封了，本來我還離武漢挺遠的，現在離溫州近了。」

還有上海的網友在微博喊話，「離武漢遙遠的溫州封城了，求上海政府不要再觀望了，在春運返客前封鎖上海，過去14天的外來人員一律隔離觀察，才能保證長遠利益。」

▼微博網友討論溫州封城的事。（圖／翻攝自微博）