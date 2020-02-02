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力促武漢400台人包機返家　陸委會：指揮中心已做相應準備

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▲▼大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

武漢台協2日上午向《ETtoday新聞雲》證實，已收到大陸官方正式通知，滯留武漢的400多名台人近日將能搭乘包機返回台灣。對此，我陸委會回應稱，中央流行疫情指揮中心已經進行相應準備，一定會確保整體防疫及國人健康安全。

對於大陸官方向武漢滯留台人發放登記表、承諾書，統計返台人數，陸委會表示，本會已注意到相關訊息，我們希望陸方儘速就此事給予我方回覆，我方持續盡力溝通中，希望很快能有具體結果。

陸委會提到，我們企盼雙方能在確保我方滯留人員的健康權益，以及兼顧防疫需要，共同合作，作好妥善安排，讓我方滯留人員儘速順利返回台灣。

▲▼滯留湖北台灣三佰同胞要求回家及提供生活物資事由。（圖／記者徐斌慎攝）

▲滯留湖北台灣民眾家屬，昨以回家回訴求，出面請願。（圖／記者徐斌慎攝）

對於各界關心的防疫問題，陸委會強調，有關滯留武漢民眾返台之檢疫隔離、醫療協助等相關防疫事宜，中央流行疫情指揮中心已經進行相應準備，一定會確保整體防疫及國人健康安全。

據當地台商協會表示，已收到台辦官方正式通知，滯留武漢的400多名台人近日將能搭乘包機返回台灣，飛機將從武漢起飛，直達台灣，不會在其它地方中轉，但人數與機型目前還不確定，因為有些人可能臨時改變心意，目前尚在統計中。

對於滯留武漢台商可望包機回台，中央流行疫情指揮中心方面也表示，已選定2類場所作為隔離使用，這些滯留武漢的台商回台後須接受檢疫隔離14天，地點包括軍營和部會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況。

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