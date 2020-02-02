2020感情運勢「雙魚開出年長桃花」　水瓶口角多、忌吐槽

記者黃翊婷／台北報導

新的一年一切又是新的開始，不論是單身還是已有伴侶的朋友，不妨看看中華民國星相學會副理事長小孟老師對12星座2020年感情運勢的分析，其中運勢最夯的前三名分別是處女座、雙魚座以及摩羯座，詳細的分析結果以及其他星座運勢如下：

第12名獅子座：防範小三，留意爛人

獅子座有戀人的朋友要小心對方容易出現桃花；單身者則容易遇上花花公子，建議經過「考驗」之後再交往會比較好。如果想要讓感情運勢更好，可以在臥室45度角的地方擺放羅盤，這樣就能破除厄運並招來好運。

第11名水瓶座：口角較多，切莫吐嘈

水瓶座有戀人的朋友容易產生口角，建議不要互相吐嘈彼此；單身者則容易出現與自己意見相左的桃花，這會讓你／妳大失所望。如果想要改善運勢，可以在床旁擺放愛心型的粉晶，這樣就能扭轉感情運勢哦！

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▲獅子座的朋友要留意爛桃花。（示意圖／取自免費圖庫unsplash，與本文內容無關，下同）

第10名牡羊座：金錢問題，尋找方法

牡羊座有戀人的朋友容易為了錢的事情吵架，建議雙方一起找出理財方法，並且要對彼此大方，感情才能平順；單身者則容易出現小氣的桃花，如果真的遇到了，不妨多加包容，說不定就能發現對方除了小氣之外，還有別的可取之處。如果想要改善運勢，可以在牆壁懸掛金色小鏟子，說不定就能遇見金龜男／女。

第9名射手座：話題欠佳，情感冷卻

射手座有戀人的朋友容易情感冷卻，話題欠佳，也容易翻舊帳，建議睜一隻眼閉一隻眼，對彼此會比較好；單身者則容易因為講話太直，讓喜歡自己的人不敢靠近，不妨試著講話柔軟一點，你／妳就會發現追求者變多哦！如果想要改善運勢，可以多蓋一條粉色的床單，這樣就能讓一整年都充滿喜氣。

第8名金牛座：互生悶氣，多退一步

金牛座有戀人的朋友容易因為生活習慣互相生悶氣，例如當自己與戀人吃飯時，對方一直滑手機會讓你／妳非常生氣，建議多退一步，才能讓愛人更靠近一步；至於單身者想要找到喜歡的桃花會比較辛苦，建議降低標準，說不定瞬間就會遇見真愛。如果想要改善運勢，可以在蓮蓬頭貼上玫瑰花貼紙再沖水，這樣就會形成桃花雨，讓你／妳桃花滿天飛。

▲射手座的朋友今年說話要更謹慎一點。

第7名天蠍座：當心朋友，越幫越忙

天蠍座有戀人的朋友感情出了問題，不要找朋友解決，朋友的幫忙容易越幫越忙，還會受到牽連；單身者則要避免玩網路交友，受到欺騙的機會很高。如果想要改善運勢，可以在房間擺放長頸鹿的玩偶或瓷器，因為長頸鹿的脖子很長，象徵「鹿」長情更長。

第6名巨蟹座：桃花多多，眾多曖昧

巨蟹座的朋友2020年感情運勢還不錯，有戀人的人還會出現其他追求者，讓你／妳心慌慌，建議要專情切莫出軌；單身者則容易與多人搞曖昧，不喜歡最好就不要亂搞曖昧，如果遭不喜歡的對象纏上，那就不好了。如果想要改善運勢，可以在臥室擺放紅地墊，象徵踏出房門就能遇見真愛。

第5名天秤座：修復感情，彼此增溫

天秤座的朋友如果過去有情感冷卻的狀況，今年都會恢復，兩人會突然變得很熱情，出國旅遊也能讓彼此感情升溫；單身者則可以出國或跟團旅行，或許會遇見心儀的對象。如果想要改善運勢，可以在每月月圓時於浴缸裡浸泡紅色玫瑰花，這樣就能讓身體充滿桃花。

▲天秤座的朋友不妨出國走走，或許就會遇到自己的真命天子或女神。

第4名雙子座：彼此鼓勵，激情四起

雙子座有戀人的朋友如果陷入低潮，另一半會給予適時的鼓勵，連帶也會讓你／妳的整體運勢提升；單身者則會遇見火熱激情的桃花，一夜情的機會變多。如果想要改善運勢可以配戴銀色項鍊，這樣就能招來好桃花。

第3名摩羯座：化解誤會，金錢提升

摩羯座有戀人的朋友，過去對另一半有誤會的地方都能化解開來，兩人會努力幫助彼此的金錢運勢提升；單身者則要留意過去的人會突然找來，讓你／妳大吃一驚。如果想要改善運勢，可以多戴金色戒指提升戀愛能量，還有助於提升金錢運勢哦！

▲雙子座單身的朋友可能會遇見「火辣辣」的桃花哦！

第2名雙魚座：努力實現，年長桃花

雙魚座有戀人的朋友可以努力往前走，與另一半有任何計畫都能實現；單身者則會有年長的桃花出現，甚至還想包養你／妳。如果想要改善運勢可以在房間擺水藍色物品，這樣就能讓感情運勢達到滿分哦！

第1名處女座：步入禮堂，懷孕生子

處女座有戀人的朋友倘若還沒結婚，2020年是有結婚機會的，而已經結婚還沒有小孩的朋友，恭喜你／妳有機會懷孕生子；至於單身者會受到多人追求，桃花運勢超旺。如果想要改善運勢可以在房間西方擺放立燈，睡前30分鐘打亮，同時也能打亮愛情。

以上內容由小孟老師星座塔羅牌之清水孟授權提供，未經許可不得轉載、改寫。