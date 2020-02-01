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民眾怕被關！執行署屏東分署用管收　去年徵起7億餘元創新高

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▲行政執行署屏東分署運用管收手段　2019徵起金額創新高 。（圖／翻拍自Google地圖）

▲法務部行政執行署屏東分署對滯欠大戶，運用查調、扣押、拘提、管收等手段，2019年徵起金額創新高 。（圖／翻拍自Google地圖）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署自2011年1月成立迄今，徵起績效突破新臺幣100億6仟萬餘元，2019年度徵起績效更創下歷年新高，徵起金額達7億357萬餘元，有效挹注國庫收入，實現公平正義。

執行署屏東分署職司民眾欠繳稅捐、勞健保費用、規費、罰鍰等各類公法債權執行，去年度徵起金額達7億357萬餘元，執行績效創下歷年新高，徵起金額較2018年增加1億2仟145萬餘元，成長幅度20.9%；歷年累積徵起總金額已突破100億6仟萬，約可興建33座屏東國民健康中心。

屏東分署李門騫分署長表示，屏東分署向來秉持公義、關懷的施政理念，對滯欠大戶，運用查調、扣押、拘提、管收、限制住居等強制執行手段，對弱勢義務人則採取寬緩執行政策，給予分期付款、轉介社福單位或就業中心等協助脫困措施。

該分署籲請民眾如收到應繳納各類稅款、罰鍰等通知單，務必按期繳納，千萬不要置之不理，如因生活困難確實無法一次繳納，於接獲各機關通知時，不妨向該機關進一步洽詢有無解決方式（如分期繳納），除可避免逾期加徵滯納金或利息等費用，也可避免逾期繳納被移送行政執行。

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