立委何志偉證實「黑范」夫妻求道歉　首曝雙方對話內容

圖文／鏡週刊

「范范」范瑋琪因武漢肺炎失言風波成眾矢之的，老公「黑人」陳建州透過民進黨立委何志偉聯絡行政院長蘇貞昌表達願意親自登門道歉之意，事後擔任和事佬的何志偉也向媒體證實此事，並透露了「黑范」夫妻檔與他的對話內容。

據《放言》報導，何志偉接到陳建州請求時，一開始還有些不諒解，並向黑人、范范夫妻倆表示「你們這樣講話我真的無法接受」但能感受到他們道歉的誠意，「他們真的很難過，我覺得我如果是她(范瑋琪)，我心情應該很不好。」

但黑人直接找立委「關說」，難道不怕被冠上「權貴」？對此何志偉認為「范范雖然這樣子，當時候只是一時的情緒」，他個人覺得公眾事務本該接受公評，只是「大家為了口罩，造了那麼多口業，其實真的不好」。

另據《風傳媒》報導黑人、范范希望能當面向蘇貞昌院長道歉的原因有二，「蘇貞昌是長輩，范瑋琪公開說出如此難聽的話，本該向蘇貞昌表達歉意」，二是「他們對於此次的訊息了解是破碎、凌亂，沒有了解事情的全貌就發言」。事後蘇貞昌院長辦公室也表示院長無責怪范瑋琪之意，反而呼籲范瑋琪照顧好小朋友，並強調防疫的重要性。



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