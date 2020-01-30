新北環狀線通車3/1前免費　新埔民生轉搭「機捷」步行只要3分鐘

▲民眾試乘新北環狀線。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

新北環狀線明(31日)上午10時舉行通車典禮，不開放試乘，下午2時起正式營運，並規劃一個月的免費營運期，3月1日起正式收費。此外，新北環狀線相當便利省時，全線14個車站中就有8站是轉乘站，可串接5條捷運線。

新北環狀線全長15.4公里，連結新莊、新店、板橋與中和，搭乘捷運往返此四處不用再到台北車站轉車。全線共14座車站，其中就有8站是轉乘車站，分別串接松山新店線、中和新蘆線、板南線、機場捷運，以及正在興建的萬大中和線。

在路線規劃上，目前景安站、頭前庄站可轉乘中和新蘆線，板橋站、新埔民生站轉乘板南線，大坪林站轉乘松山新店線，新北產業園區站則可串接機場捷運A3站；未來還有十四張車站可轉乘正在興建的安坑輕軌，中和站可轉乘正在興建的萬大中和線。新北環狀線通車後，大幅縮短通勤時間，使民眾在路線轉乘更加便利。

另外，值得注意的是，新北環狀線通車後，民眾轉搭機場捷運也會更便利，原本從板南線的新埔站至台北車站，搭乘時間約10分鐘，還要通過台鐵、高鐵才能抵達機捷A1站，步行時間就要近15分鐘。

但若從新北環狀線的新埔民生站出發至新北產業園區站，搭乘時間只需8分鐘，透過連通道前往機捷A3站，步行時間約3分鐘，算下來光是花在轉乘動線的步行時間，就相差5倍。

不僅如此，從新北產業園區站出發至桃園機場，還可省下從台北車站(A1)至新北產業園區站(A3)，站間所需8分鐘的搭乘時間，以及單程票25元費用。

新北環狀線將在1月31日上午10時，於新北環狀線十四張捷運站辦理通車典禮，通車典禮當日上午不對外開放試乘，下午2點起正式營運，並規劃一個月的免費營運期，3月1日開始正式收費。

▲最新2020版本捷運路線圖出爐。點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運）