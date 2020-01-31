恆春綠蠵龜被魚鉤鉤脖卡礁岩　海巡救援送海生館安置

▲海巡署第六岸巡隊紅柴坑安檢所在恆春紅柴坑漁港萬應祠礁岩區解救受困綠蠵龜 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

一隻保育類綠蠵龜脖子被魚鉤鉤傷，30日下午17時受困屏東縣恆春紅柴坑萬應祠礁岩區岸際，海巡人員獲報，頂著刺骨寒風及惡劣海象將牠救起，並以濕毛巾保溫，31日送往國立海洋生物博物館檢查與安置，獸醫對海巡署人員在海洋生態保育及維護工作上的努力表示肯定。

▲▼被救綠蠵龜。

海巡署南部分署第六岸巡隊紅柴坑安檢所昨天下午接獲民眾通報，指位於屏東紅柴坑漁港萬應祠礁岩區有乙隻海龜受困，立即由紅柴坑安檢所同仁前往救援。

由於遇到逢寒，岸際海象不佳，紅柴坑安檢所人員在紅柴坑萬應祠礁岩區岸際找到這隻海龜，發現海龜受困礁岩縫中，動彈不得，無法自行游回海中。

所長立即與國立海洋生物博物館及屏東縣政府農業處動物保護及保育科聯繫派員協處，另經海巡同仁測量海龜身長48公分、寬45公分，生命跡象穩定，在仔細檢查海龜外觀時，赫然發現海龜頸部遭中型魚鉤刺傷，經國立海洋生物博物館李獸醫判斷為保育類「綠蠵龜」並指導同仁將海龜頸部上的魚鉤拔起，以毛巾沾濕海水覆蓋海龜給予保濕，並帶回紅柴坑安檢所暫時安置。

由於海龜頸部遭魚鉤刺傷，需進一步檢查，今早送國立海洋生物博物館檢查與安置，海巡人員維護及保護生態的舉動，民眾紛紛按讚。

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