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俊逸兒童廣播營打擊假消息　陽明學童化身流言終結者

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▲俊逸基金會等單位合辦的「陽明書香兒童廣播營」，讓參與的22位小朋友們，成為小記者介紹家鄉特色。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲俊逸基金會等單位合辦的「陽明書香兒童廣播營」，讓參與的22位小朋友們，成為小記者介紹家鄉特色。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

俊逸基金會、勝利之聲廣播公司、電聲電台與善化區陽明國小合辦的「陽明書香兒童廣播營」，連續3天在陽明國小舉行，由青年志工規劃媒體識讀、口才訓練、創意啟發系列課程，讓參與的22位小朋友們成為小記者介紹家鄉特色，透過多元有趣的課程認識廣播、進而認識媒體，培養媒體識讀、資訊判別能力。

這次營隊營長崑山科技大學視訊傳播設計系陳宇玟表示，課程以廣播為主軸，設計一系列活動，營隊結束前將小朋友的成果剪輯完成，在結業式舉辦「陽明大小事」廣播節目成果試聽會，邀請羅永忠校長、俊逸文教基金會李明威執行長、光華高中學務主任黃美紅、訓育組長蔡恒萍、文化創意部落工作室葉政忠老師出席一同分享小朋友們3天努力的成果。

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▲俊逸基金會等單位合辦的「陽明書香兒童廣播營」，讓參與的22位小朋友們，成為小記者介紹家鄉特色。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參與廣播營隊的陽明國小三年級蘇品卉說，這是第一次參加廣播營，不只學習到廣播的知識，還有體驗錄音，每一堂課都充滿驚喜、很有趣；特別的是聽到自己透過麥克風介紹校園的聲音，覺得有點害羞但很好玩，雖然是第一次挑戰錄音，但有老師的指導帶領，一點都不害怕，希望有機會能再參加。　

承辦人林怡妏表示，本次營隊更結合光華高中學生會人才領導暨品德培力營學員發揮創意，分組設計「流言追追追」、「生活流言大富翁」等課程，釐清網路流言，教導學童正確運用網路傳播工具，能有所警覺判斷訊息內容是否正確，發現不正確、不舒服的內容，不分享、不轉寄也不按讚，才能快樂又安全的上網。

光華高中學生自治會會長呂俐葦說，透過營隊活動可以學習到台風、口條、與小朋友互動的方式，並且把學習到的變成自己寶貴的經驗，也鼓勵學弟妹勇敢的表現自己，不要害怕失敗。綜合高中一年級陳孟凱說，在陪伴孩子的當下，自己的心是充滿著快樂的，雖然在教學過程中有發生一點小狀況，但是與夥伴們還是讓自己先穩定下來，尋找解決的方法。最感動的是，看到小朋友臉上開心的表情，讓他忘卻了身體的疲憊。

▲俊逸基金會等單位合辦的「陽明書香兒童廣播營」，讓參與的22位小朋友們，成為小記者介紹家鄉特色。（圖／記者林悅翻攝，下同）

俊逸文教基金會執行長李明威表示，每年寒暑假都會帶領勝利電台、電聲電台員工及對廣播、媒體識讀有興趣的青年志工到偏鄉進行廣播營隊活動，希望藉由服務的推動，啟發青年志工在地認同進一步投入公共參與，甚至是自主推動在地關懷行動。另一方面，2019年課綱將媒體素養歸納至「科技資訊與媒體素養」核心能力中，期望能透過廣播營隊從小推動與落實媒體素養教育，增進思辨媒體訊息能力，阻斷散播不實消息，共同「打擊假消息」。

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