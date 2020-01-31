　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

硬漢車對決！百萬皮卡挑戰鐵板卡車下場是...引擎蓋掀起、保險桿破裂

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲百萬皮卡追撞鐵皮卡車。（圖／記者翁伊森攝）

▲百萬皮卡追撞鐵皮卡車，引擎蓋整個掀起，車身引擎無損傷。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導　

每個男人心目中都有一台車，進口皮卡更是近幾年頗受歡迎的新車種，外型豪邁奔放，馬力大性能強，安全性夠，像足了是一個男人該具備的車款。不過當這樣的車款遇上了鐵皮卡車，安全性是否宛如它剽悍的外型一樣就需要實地考證了。

▲百萬皮卡追撞鐵皮卡車。（圖／記者翁伊森攝）

▲百萬皮卡追撞鐵板卡車，僅外殼受損。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義中埔30日晚間18點許，中埔鄉裕民村石頭厝段傳出巨大聲響，原來是一歐系V牌百萬皮卡活生生由後方追撞一停放路旁農用鐵板卡車，鄰近居民聽見聲響紛紛跑出來看，只見歐系皮卡硬是追撞路邊鐵皮咖車左後方，導致皮卡前車保桿及引擎蓋掀起、全凹陷，頭燈破裂，但車內引擎室卻毫髮無傷，讓人直呼神奇；而停放路旁的鐵板卡車則完好無恙。男駕駛則因大力撞擊，胸部肋骨撞上方向盤出現疼痛狀，副駕女友人則一臉惶恐，並無任何外傷。

▲百萬皮卡追撞鐵皮卡車。（圖／記者翁伊森攝）

附近民眾表示，本以為聲響是有人施放煙火，但後來因為皮卡撞擊前車後，故障燈一直閃，才知道是發生車禍追撞，而原本以為追撞聲響之大，車子、駕駛跟乘客應該都會因而受到重大傷害，但只見駕駛及副駕友人安然無恙，安全氣囊也未爆開，車子更是外殼凹陷，車身引擎室則被保護得好好的，見證了百萬皮卡的安全係數之高。

據駕駛表示，本要開車進該村落照朋友但因為路旁燈光太亮，一閃神沒看到前方停在路旁的鐵板卡車，才會一頭撞上。警方隨後趕到現場進行酒測，確認駕駛無酒精反應，受傷駕駛及女性友人也被後送醫院進一步確認傷勢。

ET快訊
即／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心19點30分緊急召開記者會
范瑋琪英文懺悔被糾「文法錯太多」　T妹怒：無限上綱霸凌
即／曾公車旅行到奈良！千葉縣20多歲女性確診第15例
武漢滯留台商爆確診首例！　31日下午急送協和醫院住院治療
陸專家：武漢肺炎痊癒者「仍有再感染風險」
快訊／遠航確定廢證！民航局：張綱維不發薪恐「罰3年以下刑責」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

最強寒流！南投跟大溪氣溫只有2.9度…北台灣已經20人倒下失去呼吸心跳

不要再郵寄口罩到國外！　海關查扣3萬餘片「全數充公」

人屎炸彈客！台東2少年點燃鞭炮按沖水　「炸裂馬桶」到案稱：好奇嘛

麻吉女兒「鑰匙不見」懷疑被捉弄　狂男持刀砍傷17歲少年

劣質菸草「下腳料」填充新菸暴利　海巡署查獲56萬支私菸市價300萬元

開庭須拿下口罩？台北地院防疫大作戰「不強制」！額溫槍一度掛掉

疑按錯密碼「提款卡被吃掉」　淡水男爆氣持拐杖怒砸毀ATM螢幕

桃園中醫師咖啡下藥迷姦妙齡女　法官重判10年賠129萬

韓粉PO「政府發災難財賣口罩日賺45億」　民進黨提告：造謠還算錯

「復興空難」害整台車被撞爛！小黃司機求償400萬敗訴…法官曝關鍵原因

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

二哈炸毛太可愛！被爸一把熊抱 眼神死秀浮誇演技「叫到像虐狗」

超省！阿基師用「4杯珍奶」小預算　彰化劉氏百人大家族...年節餵飽飽

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

武漢肺炎口罩禁出口！韓國瑜回應　「確保夠用、站在人道的立場應幫助」

賞燈必去：會走路的燈會！　1/29-2/9高雄登場

最強寒流！南投跟大溪氣溫只有2.9度…北台灣已經20人倒下失去呼吸心跳

不要再郵寄口罩到國外！　海關查扣3萬餘片「全數充公」

人屎炸彈客！台東2少年點燃鞭炮按沖水　「炸裂馬桶」到案稱：好奇嘛

麻吉女兒「鑰匙不見」懷疑被捉弄　狂男持刀砍傷17歲少年

劣質菸草「下腳料」填充新菸暴利　海巡署查獲56萬支私菸市價300萬元

開庭須拿下口罩？台北地院防疫大作戰「不強制」！額溫槍一度掛掉

疑按錯密碼「提款卡被吃掉」　淡水男爆氣持拐杖怒砸毀ATM螢幕

桃園中醫師咖啡下藥迷姦妙齡女　法官重判10年賠129萬

韓粉PO「政府發災難財賣口罩日賺45億」　民進黨提告：造謠還算錯

「復興空難」害整台車被撞爛！小黃司機求償400萬敗訴…法官曝關鍵原因

黃敏惠中央地方視訊會議　爭取口罩等物資呼籲盡快配送與補給

入冬最強寒流造成養殖漁業災損　富邦產險即時理賠135萬

東台灣必拜4間財神廟！這尊財神開出5次樂透頭獎　還有世界最大金身土地公

雲林和拓口罩工廠加工趕製也堅不漲價　民眾稱許「佛心工場」

最強寒流！南投跟大溪氣溫只有2.9度…北台灣已經20人倒下失去呼吸心跳

中職／重回富邦大家庭　索沙：相信洪總會喜歡

請小心駕駛！　轉彎違規警察就在你身邊

新加坡31日起「停發簽證」給中國旅客　已發簽證也撤銷

中信銀行首推香味簽帳金融卡限量5萬張　祭出海外現金回饋2.5%

韓議員抗武漢肺炎開記者會　推廣「偶像式打招呼」一秒比出網傻眼

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

社會熱門新聞

復興空難整台車被撞爛　他求償400萬敗訴

即／忠孝東路驚傳男子上吊輕生亡

登阿里山眠月線女摔落6米高鐵橋下送醫

台灣首例　1家8人裝憂鬱詐保6千萬元

保母疏失害嬰「全身紫」　住院氣切感染亡

快訊／沖天炮射入…3連棟鐵皮工廠瘋狂大火

知名黑糖撞奶「陳三鼎」歇業內幕曝光

網傳「武漢肺炎在林口長庚」　刑事局逮2網友

「葛格幫我好嗎？」　男夜跑豔遇慘了

想認識大老闆！她參加性愛趴「揪團狂搖」卻做白工

豪奢男送女友保時捷！分手再討「價值1714萬元」31支名錶

稱為孫安佐墮胎…米砂惹怒前男友　被判拘役還要賠錢

1折員購又「原價退貨」　愛馬仕女經理被炒提告

轉傳武漢肺炎假消息　高雄2男女送辦

更多熱門

相關新聞

美系皮卡「碳纖維貨斗」強度測試

美系皮卡「碳纖維貨斗」強度測試

個頭壯碩的皮卡擁有寬敞的載貨空間以及強大的拖曳能力，實用的功能是不少美國人購車首選，除了載重和動力要經得起考驗，車斗的材質也是一大重點，日前就有美系車廠將碳纖維製成的貨斗測試公開，不論是木材、沙發、磚塊甚至是西瓜都成為測試的道具。

日系皮卡安全撞擊測試「零顆星」

日系皮卡安全撞擊測試「零顆星」

汪搖尾巴叼這個迎接快遞：來～坐坐

汪搖尾巴叼這個迎接快遞：來～坐坐

卡車司機中風險釀禍　警尋獲已癱坐車上

卡車司機中風險釀禍　警尋獲已癱坐車上

司機每天PO狗狗日常　還有鱷魚和羊

司機每天PO狗狗日常　還有鱷魚和羊

關鍵字：

皮卡卡車

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪想求「當面道歉」蘇貞昌！黑人提「2罪狀」懺悔

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

公民老師嗆網白痴　陸若倒台灣第一慘

范瑋琪陷爭議！張韶涵戴口罩喊話：我們萬眾一心

手機是新冠病毒溫床？醫師揭「清潔3要點」

一家7口6人被確診！公公沒任何症狀卻感染全家

陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台苦主現身

汪小菲買1萬片口罩被轟「靠關係囤貨」！火大還原掃貨真相

西門水餃店炫耀封城前返台　插畫家1922檢舉

范瑋琪「悲劇下場」曝光！

MOMO「細肩帶短裙」冷到直發抖

寒流發威！今晨2.9度「高雄以北6度↓」入夜再急凍

最強寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨

蘇貞昌婉拒范瑋琪當面道歉：希望謾罵停下來

WHO排除台灣　柯：那我跟你拚了

更多

最夯影音

更多
加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO
范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面