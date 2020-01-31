硬漢車對決！百萬皮卡挑戰鐵板卡車下場是...引擎蓋掀起、保險桿破裂

▲百萬皮卡追撞鐵皮卡車，引擎蓋整個掀起，車身引擎無損傷。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

每個男人心目中都有一台車，進口皮卡更是近幾年頗受歡迎的新車種，外型豪邁奔放，馬力大性能強，安全性夠，像足了是一個男人該具備的車款。不過當這樣的車款遇上了鐵皮卡車，安全性是否宛如它剽悍的外型一樣就需要實地考證了。

▲百萬皮卡追撞鐵板卡車，僅外殼受損。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義中埔30日晚間18點許，中埔鄉裕民村石頭厝段傳出巨大聲響，原來是一歐系V牌百萬皮卡活生生由後方追撞一停放路旁農用鐵板卡車，鄰近居民聽見聲響紛紛跑出來看，只見歐系皮卡硬是追撞路邊鐵皮咖車左後方，導致皮卡前車保桿及引擎蓋掀起、全凹陷，頭燈破裂，但車內引擎室卻毫髮無傷，讓人直呼神奇；而停放路旁的鐵板卡車則完好無恙。男駕駛則因大力撞擊，胸部肋骨撞上方向盤出現疼痛狀，副駕女友人則一臉惶恐，並無任何外傷。

附近民眾表示，本以為聲響是有人施放煙火，但後來因為皮卡撞擊前車後，故障燈一直閃，才知道是發生車禍追撞，而原本以為追撞聲響之大，車子、駕駛跟乘客應該都會因而受到重大傷害，但只見駕駛及副駕友人安然無恙，安全氣囊也未爆開，車子更是外殼凹陷，車身引擎室則被保護得好好的，見證了百萬皮卡的安全係數之高。

據駕駛表示，本要開車進該村落照朋友但因為路旁燈光太亮，一閃神沒看到前方停在路旁的鐵板卡車，才會一頭撞上。警方隨後趕到現場進行酒測，確認駕駛無酒精反應，受傷駕駛及女性友人也被後送醫院進一步確認傷勢。