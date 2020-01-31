北大台灣正妹碩士「北京龍脈上」開酒吧　蕭荃拚慢節奏新路

▲在陸創業台青蕭荃。（圖／蕭荃提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者馬叔安／北京報導

台灣青年蕭荃在北京大學新聞與傳播學院拿到碩士後，參與朋友的創業項目，在北京開設酒吧，如今已創業3家店，並從去年3月起親自管理開在號稱北京「龍脈」上的店面。她希望將透過自己在台灣觀察到的酒吧經營模式中的優點引進北京，開創新的酒吧經營風格。

▲在陸創業台青蕭荃。（圖／蕭荃提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「我對北京的喜愛，不能抵銷對這裡的討厭」，蕭荃說道，一邊為正在採訪她的《ETtoday新聞雲》記者斟上一杯溫水，這是她所經營的店在北京的寒冬中為客人設計的服務。

▲蕭荃希望自己能「引導」大陸的消費者。（圖／蕭荃提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當初在台灣輔仁大學二年級那年在機緣之下，蕭荃來到北京實習，認識了北京大學新聞與傳播學院的老師，並在其引薦之下來到北大攻讀碩士，一晃5年過去，雖然始終沒有喜歡上這座城市的氣候與若干文化，但憑著一股「不服管」的信念，她堅持留在這裡發展自己的事業。

▲蕭荃在北京創業開酒吧。（圖／蕭荃提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

蕭荃3年多前準備畢業時，認識了一同在開發創業項目的夥伴，也在那時開始學習調酒的技藝。她所經營的酒吧位在北京市中心的前門大街，距離天安門廣場走路不到半小時，即使處於遊人如織的地段，但坐落於平行於主幹道的胡同中，恰到好處地避開熙攘的人潮，店內燈火輝煌，木造為主的桌椅與吧檯配上輕柔的音樂，這是她與夥伴們在北京開的第3家店，如今由她負責管理。

▲參加比賽的蕭荃。（圖／蕭荃提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

蕭荃自許為一位「觀察者」，在她眼中，台灣的酒吧承襲了日本經營模式中的細緻風格，而這正是發展起步相對較晚的北京酒吧業值得發展的特質，於是她與夥伴們在先後在北京五道口和前門開店，不僅將酒吧和花店與咖啡館結合，她最重視的還包括飲品的品質。

▲蕭荃。（圖／記者馬叔安攝）

「我們的水，是和逆滲透差不多乾淨的」蕭荃指著自己剛幫記者斟上的溫水說道，對她而言，北京的對顧客們尚未習慣細緻與長時間的酒吧消費模式，自己要做的，正是對這些消費者的「引導」，透過對細節與品質的追求，把慢節奏的體驗帶入北京繁忙的生活裡。

▲蕭荃所經營的酒吧講究慢節奏的消費模式。（圖／記者馬叔安攝）

「酒吧不是餐廳，餐廳讓人吃了飯就走，酒吧是要讓人長時間待著的。」蕭荃說道，她的口音已經因長年在北京生活而透露出些許的京片子，在她的眼中，自己的工作能看見人們放下平時的緊張，吐露平時難以出口的心聲，當初因一句「不服管」而留在異鄉，如今她要繼續把這股信念投入在事業中，在這座喧譁的城市裡打造一處鬧中取靜的角落。

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