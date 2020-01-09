「第一次被所有人放鳥」原因曝！妹子酒吧苦等：我沒遲到過　店員舉動超暖

▲原PO表示，這間酒吧很難訂的，還是她動用人情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友抱怨，和朋友相約酒吧，「講好的攤，第一次出門在外被所有人放鳥。店員很貼心的讓我不用低消，一個人喝一杯。」對此，有人好奇會不會是原PO記錯日子、跑錯地方？她也回應了。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團發文，引起熱烈討論。她回覆網友的問題時說，這間「很難訂的，還是動用人情」，並還原和女店員的對話：

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女店員：我們現在剛好有一個人的位子，但是低消800元。



原PO：下次好了。



女店員：沒關係，妳都來了還是喝一杯。

▼原PO在酒吧被朋友放鳥。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，有網友認為，「會不會妳跑錯家了啊！其實大家在等妳一個」；原PO回「不會喔，我訂位的，而且簡訊都來說不來囉」、「確定了，回簡訊突然有事。」有人表示會不會是故意的？原PO回「相信是真的有事啦，來台灣玩的朋友，明天就離開台灣了。」

有人直呼「慎選朋友很重要」；原PO回「我是我身邊的人裡，唯一一個從來沒遲到過的，可能我選的朋友都是這種吧，呵呵。」其他人留言，「辛苦妳了⋯這不是妳的錯⋯⋯看來這些所謂的朋友要重新評估了」、「超誇張，真有事至少出門前要說吧。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！