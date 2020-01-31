小學偷拿「巧克力+變形金剛」　長大門縫偷塞道歉信

▲馬來西亞連鎖商店Eco Shop。（圖／翻攝自Facebook／ECO Shop Malaysia）

張方瑀／綜合報導

每個人都會犯錯，但只要有心悔改，就值得原諒。馬來西亞一間連鎖商店，某天開店時，在門縫看見一封顧客寫的信，旁邊還夾有50元令吉。顧客在信中寫道，他曾經在小學時偷了店裡的東西，長大後依然覺得愧疚，所以寫信來道歉並賠償損失。店家覺得非常感動，並決定將這筆錢捐作慈善。

馬來西亞連鎖商店Eco Shop在臉書上張貼了一封「道歉信」的照片，原來某天商店開門營業時，看到有張顧客寫的信夾在門縫，上面還附有50元令吉（約台幣366元）。顧客信中寫著，他小學時因為不曉得偷竊的嚴重性，所以曾經在店內順手拿了一瓶水、巧克力還有變形金剛的玩具，但他長大後非常後悔，天天都覺得愧疚，因此想要致歉並賠償損失。

Eco Shop執行董事李家發接受《星洲日報》訪問時表示，他對這件事感到非常震驚，「知錯能改，善莫大焉，雖然這位顧客並未署名，但我們已經接受他的道歉，因為悔改之心始終是最珍貴的。」

目前這筆錢也捐到Eco Shop成立的慈善基金會，希望能回饋給社會，但李家發也強調，在做犯法行為時，應該多想一下，也許就能改變結局。