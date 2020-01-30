傳染病專家稱寵物會感染武漢肺炎　WHO打臉：目前沒有證據

▲李蘭娟指出只要是哺乳類就有機會感染。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情延燒，傳染病診治國家重點實驗室主任、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟29日接受央視訪問，針對網友熱烈詢問的問題進行解答，其中包含武漢肺炎病患二次感染的機會，還有人類是否會將病毒傳染給寵物等問題。針對這些問題她表示，二次感染機會很小，而人與寵物間是有可能相互傳染的。

李蘭娟在29日接受央視新聞節目《新聞1+1》採訪時表示，康復的病人會產生一種抗體，就像在SARS疫情爆發時，就曾用康復者血漿中含有的抗體治療感染的病人，所以一般來說擁有抗體之後，就不太會有二次感染的機會。

至於人與寵物間的病毒傳染，李蘭娟也表示，新型冠狀病毒可以在哺乳類動物間傳播，如果有寵物接觸到疫情、接觸到有感染的人，那也必須要隔離和監控。

▲WHO發表聲明闢謠。（圖／翻攝自微博／whoinchina）

此番言論引起熱烈討論，許多大陸網友聽聞後，擔憂流浪貓狗會遭到撲殺，紛紛呼籲飼主不可隨便棄養，要有防範的意識與準備。

針對李蘭娟此番言論，世界衛生組織（WHO）晚間7點緊急在官方微博指出，目前沒有證據顯示貓狗等寵物會感染新型冠狀病毒，人類在與寵物接觸後，只要用肥皂洗手就可以減少常見的細菌在兩者間傳播。

根據30日上午8時1分公布的最新疫情數據顯示，大陸全境確診病例達7736例，疑似病例為9267例，其中死亡人數達170人、治癒人數124人。相較於29日的資料，確診病例一共增加1739例，就連西藏也出現首例病例，大陸相當於「全國淪陷」。