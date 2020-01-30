新北環狀線10站土地開發案　 侯友宜：帶來525億元商機

▲侯友宜於環狀線中和站視察。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃巈禾／新北報導

新北環狀線31日上午舉辦通車典禮，邁向正式通車前夕，新北市長侯友宜29日從中和站搭乘環狀線前往大坪林站，視察年初五新北環狀線的運行狀況，並於現場發放福袋。侯友宜表示，新北環狀線10站土地開發案，可帶來525億元商機。

侯友宜表示，環狀線串聯新店、中和、板橋和新莊四個新北市境內人口稠密區，尤其中和站周邊大賣場多，年節期間不少民眾改搭捷運辦年貨，不管是從板橋到中和，或是從中和到新店，搭乘環狀線的乘車時間，只需要9至12分鐘。

▲侯友宜搭乘環狀線列車。

侯友宜指出，除了交通利多，環狀線還兼具土地開發效益，全線14座車站共有10站規劃辦理土地開發案，可為新北市帶來525億元投資，創造82萬平方公尺住、商空間，以及6,500個就業人口，並挹注捷運建設之自償性經費約80億元。

侯友宜進一步說明，從中和站到大坪林站，沿途經過的秀朗橋站和景平站，皆位於新北市中和區，並且規劃辦理捷運開發案，開發大樓與捷運站共構，為店舖、商場及住宅的多元使用，秀朗橋站預計興建地上20層、地下5層，總樓地板面積約15,000坪之開發大樓。

▲民眾於環狀線大坪林站排隊領市長福袋。

侯友宜提到，景平站則預計興建地上11層、地下3層，總樓地板面積約2,700坪之開發大樓，現已公告徵求投資人，預計今年3月中旬開標，如果順利與投資人簽約，預計可於110年開工。

另外中和站、中原站也已徵得投資人，並啟動規劃興建作業，其餘場站(板橋站、橋和站、板新站、新埔民生站、十四張站、新北產業園區站)，由新北捷運局與台北捷運局辦理招商作業，預計109年第一季上網招標招商顧問，研擬招標策略後再行徵求投資。未來10處捷運場站土地開發共構大樓興建完工啟用後，將提供地方住商空間，升級在地生活機能，創造軌道經濟。