文化節慶升級！「月津港燈節、歡樂宜蘭年」春遊倒數　擴增實境打卡

▲文化節慶升級！「2020歡樂宜蘭年」獨具濃厚在地歷史文化，將於2月7日結束。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部近年攜手地方政府升級文化節慶，形塑藝文特色，引導縣市政府深入梳理在地文史脈絡，持續發掘獨特文化元素，在傳統與創新之間，發展呼應當代的節慶活動。在今年大小燈節中，尤其以2020「歡樂宜蘭年」和台南鹽水「月津港燈節」獨具濃厚在地歷史文化，兩項活動分別在2月7日、16日結束，民眾可把握機會前往欣賞。

文化部與地方政府共同打造升級文化節慶，在今年共計補助12縣市、19案計畫，這些活動不僅深入民眾生活脈絡，更對外推廣地方文化品牌，產生對於地方發展的實質影響力。

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例如屏東恆春半島上的孩子，從小跟隨國寶阿嬤彈月琴唱古調，在屏東文化局舉辦的「半島歌謠祭」平台，將傳統老調和新生代創作重新連結。而桃園文化局結合傳統社頭文化及設計元素，打造「大溪大禧」，用當代藝術保存無形文化資產。「麻豆糖業大地藝術祭」以糖業歷史及藝術介入的方式，讓在地民眾與藝術家共創體現地景、藝術、糖業的緊密關係。

▲月津港燈節「水域燈區」：運用幻象-洞。（圖／文化部提供）

適逢春節期間，不少傳統年節慶典以新穎的面貌呈現，其中2020歡樂宜蘭年以「起爐儀式」象徵圍爐，體驗濃濃的年節氛圍，讓民眾一起透過傳統的習俗來找「年節」的感覺。

台南月津港燈節以「海市蜃樓」為主題，以「看見的奇景」了解昔日繁榮興盛的歷史月津港，同時結合擴增實境（AR）開發多項結合藝術的拍照濾鏡，讓民眾上網拜年。兩項活動分別在2月7日、16日結束，民眾可把握機會前往欣賞。

2020歡樂宜蘭年

時間：即日起至2月7日

網址：https://www.facebook.com/yilanlunanewyear/



台南鹽水月津港燈節

時間：即日起至2月16日

網址：https://www.yuejinlanternfestival.com/



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