武漢肺炎患者康復後有抗體？人和寵物會互相傳染？　陸專家說話了

▲李蘭娟針對武漢肺炎疫情進行回答。（圖／翻攝《新聞1+1》）

記者陳俊宏／綜合報導

2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情延燒，大陸工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟表示，武漢肺炎確診康復後會產生抗體，不太會再感染。至於病患是否會將病毒傳染給寵物？她指出，該病毒是在哺乳動物之間傳播，所以對哺乳動物也要加以防備。

根據30日上午8時1分公布的最新疫情數據顯示，大陸全境確診病例達7736例，疑似病例為9267例，其中死亡人數達170人、治癒人數124人。相較於29日的資料，確診病例一共增加1739例，就連西藏也出現首例病例，大陸相當於「全國淪陷」。

央視新聞《新聞1+1》29日晚間連線李蘭娟，請李針對網友特別關注的問題進行回答。主持人白岩松詢問，患者康復之後會有抗體嗎？康復者是否還會傳染別人？

▼李蘭娟說，康復者有抗體後不太會再感染。圖為一名武漢肺炎康復患者。（圖／中新社）

對此，李蘭娟表示，康復的病人會產生一種抗體，「我們在SARS的時候，曾經也應用康復者的血漿來治療感染的病人，因為康復者的血漿中含有抗體，所以一般來講有了抗體以後，不太會再感染。」

白岩松詢問，人會傳染身邊的寵物嗎？寵物是否會再傳染給別人？李蘭娟回答，「寵物的話，我們原來都是要檢驗的，在現在傳染病流行的季節，主人要對寵物加強管理。如果寵物沒有接觸病人，沒有接觸有可疑的人，那這個寵物是沒有病的，檢驗是健康的，那是沒有關係的。接觸到疫情、接觸到有感染的人，他寵物也要一樣的監控起來。」

主持人再問，也就是說人是有可能傳染寵物的是嗎？李蘭娟說，「因為這個病毒是在哺乳動物之間傳播，所以我們對哺乳動物也要加以防備。」