東沙島服役10年　張順發肩負機場跑道維護

軍聞社／記者周昇煒東沙電

能在碧海藍天、熱帶風情、珊瑚礁環繞的地方工作，是多數人心中的「夢幻職缺」；東沙環礁國家公園是一座海洋型國家公園，目前僅開放學者專家專案申請駐島研究，而島上機場跑道是由空軍第六混合聯隊官兵負責航管及維保，上兵張順發在島上一待就是10年。

張順發是屏榮高中餐飲科畢業，在義務役服役時，他自願分發外島，並如願抵達東沙島上服役，上島後轉服志願士兵加入伙房兵的行列，從小鍋菜到大鍋鏟，成為島上空軍官兵「五臟廟」的重要守護者。

每當農曆春節家家團聚的時刻，東沙島上留守人員除了擔負安全防護任務之外，幹部更要注意官兵的伙食，讓留值人員也能有家中圍爐的溫馨；因此，食勤兵的張順發更是年節圍爐不可或缺的重要角色，圍爐的火鍋、年年有「魚」等道地年菜都難不倒他。

除了伙房的食勤本行，配合東沙島空軍的組織整併，張順發在102年時從食勤兵調整為行政兵，和其他弟兄們一起負責東沙島上機場跑道的維護與整理，不論是修補跑道的裂縫或清除跑道兩側的植物等，都是要排除飛機起降的各項危安因素，守護每位登島乘客的安全。

今年是張順發轉服士官的一年，他期許自己在每個工作崗位上盡心盡力，扮演好小螺絲釘的角色，為守護中華民國這塊美麗土地而努力不懈。