「水溪靶勤隊」海上布靶　空軍炸射訓練幕後英雄

軍聞社／記者林澤廷

「空戰出英雄，地勤一半功」，捍衛領空是空軍責無旁貸的職責，然而，除了空中的日常訓練之外，地面上也有一群默默付出的地勤同仁，他們專門負責「布靶」的工作，讓飛行員在空中能透過對靶標的炸射訓練，磨練射擊精準度，這群地勤同仁就是隸屬空軍第四聯隊的水溪靶勤隊。

靶場共設置三環靶及小角度地靶各乙座，平時主要任務是負責空軍各型戰機執行空對地炸射訓練所需靶標的架設工作，有效支援訓練任務。

值得一提的是，空軍目前有三個投擲炸射的訓場，其中有兩個是陸地靶場，而水溪靶場較為特別，它的靶是布在「海上」，這個海上的靶是以一支支的木樁掛上號碼牌形成「3個圓圈」的三環靶，由外而內形成三個圓環，最內圈由靶勤隊布置白色的靶布，讓飛行員能順利執行炸射訓練。

此外，布靶工作有著相當的難度，整個水溪靶勤隊編制僅10多員，每次執行布靶任務的約為6至8員，有時還必需負責支援炸射勤務，回報投彈時的座標，提供座標數據給飛行員做後續投彈修正的參考依據，平常則藉由在溼地上綁竹竿及鋼筋，模擬出海架設三環靶的環境進行架設訓練。

出海布靶最困難的地方就是要因應各種天氣狀況，如果天候不佳、海象差，就無法出船布靶，因此出海前通常會由幹部下達安全規定及勤前任務提示，天候狀況允許，靶勤隊就必需趁著漲潮乘坐竹筏出海布靶，趁退潮之前返港，因此布靶工作無法一天完成，時常需配合海水的潮汐進行作業。

儘管如此，這群官兵仍克盡職責，以極少的人力圓滿完成日常的布靶勤務，堪為提升空軍戰力的幕後英雄。