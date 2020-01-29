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訓練彈主打3環靶　「水溪靶勤隊」迅速海上架桿布靶

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靶勤隊群策群力　有效提升布靶效能

軍聞社／記者林澤廷專訪

「因為我們有一個地靶，還有一個3環靶，20機砲打的主要是地靶，訓練彈主要打的是3環靶，通常我們去布靶主要是去看靶布有沒有破掉，因為如果靶布破掉了，飛行員在天空中就無法看到目標物，就無法進行炸射任務」，目前擔任水溪靶勤隊隊長的吳乾嘉少校表示，3環靶會布置一個靶布當中心，在每一圈的靶柱上面會設置號碼牌，總共東向西及西向東分別為1至32號，看訓練彈投擲的位置它號碼是多少，會有一張比照號碼的座標，投擲訓練彈時就憑落彈位置判斷座標，提供數據給上級參考。

吳少校指出，隊員在布靶時要判斷海象，海象不好，就無法出船，吳少校並說，在這裡他們的另一個任務是對口湖鄉、東石鄉的睦鄰工作，年度上下半年他們會邀集鄉長及村長等相關仕紳，舉辦敦親睦鄰餐會，以宣導相關演訓安全宣導作為，靶勤隊並支援協助村里清潔等活動，藉以降低附近村里對戰機所產生噪音的陳抗情況。

靶勤隊群策群力　有效提升布靶效能

「主要是在這邊訓練的話，因為我們搭著船出去，藉由架設竹竿的訓練讓同仁們習慣在海上架設的高度，熟習現地的狀況」，靶勤隊詹嘉文士官長說，因為實際的海上靶場它設有基樁，如果基樁毀損，無法進行布靶作業，因此要讓同仁立即以鋼筋取代基樁，靶架才能繼續使用，這也是為何需訓練官兵要迅速在模擬海平面的溼地上架設鋼筋及竹竿的原因。

詹士官長說，架設竹竿主要分成兩層，因為海平面大致上是兩公尺，所以第一層的話大概會在兩公尺的地方，第二層則以人員能綁得到的高度為主，約一個人身高的高度，不能架太高，因為怕東北季風影響靶具，導致靶容易毀損，第二層以鋪設靶布為主，靶布是6公尺乘6公尺，所以在夏季它比較好綁，不受東北季風的影響。

在靶勤隊主要執行布靶勤務的楊承翰上兵，回憶起剛到靶勤隊報到時的情景，他說第一次出海就暈船，後來有請教資深的官兵如何克服，就是視線不要在前面，不要看近的地方，往遠方看，就不會容易造成暈船，現在已經慢慢克服暈船這個症狀，努力執行上級交付的任務。

靶勤隊群策群力　有效提升布靶效能

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