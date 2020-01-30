瘋電影／1917　拚了命也要傳達停戰命令的准下士

文／賴賴

瘋言瘋語：

這真是一部神作，隨著准下士的腳步，跟著時間的逼近，呼吸困難緊張胃抽筋，難怪會是奧斯卡的年度大片，電影到了最後的字幕出現，感謝透露當時故事的士兵，提供的真實訊息，這絕對不是我們看電影可以想像，生死一瞬間卻身負一千六百名生命的任務，電影到後來，導演強而有力的音效和音樂，強化戰場上年輕生命的風險，死亡竟是如此簡單，非常非常精彩的百年佳作。

這是真實故事，第一次世界大戰時期，英軍和德軍在法國對峙，不僅立體呈現戰場上的血流漂杵的真實景象，一鏡到底的概念真切感受到，戰場的壓力和死也要完成任務的決心，淚水不斷在眼眶裡打轉的震撼，視死如歸的氣魄，明明都是好人，卻要互相傷害，人類到底是何苦？

五顆星推薦的年度大戲，就算得獎也不意外，導演敘事能力太強大了，導演必讀的功課作品。





片 名：1917

英文名稱：1917

類 型：劇情

上映日期：2020-01-30

片 長：117分鐘

導 演：山姆曼德斯(Sam Mendes)

演 員：理察麥登(Richard Madden) 、 班尼迪克康柏拜區(Benedict Cumberbatch) 、 馬克史壯(Mark Strong) 、 安德魯史考特(Andrew Scott) 、 柯林佛斯(Colin Firth) 、 喬治麥凱(George MacKay)

國 家：英國、美國

語 言：英語

發行公司：環球影業



劇情大綱

1917年4月，第一次世界大戰激戰正酣。在西方戰線，德軍撤出法國北部的一個戰略據點。英軍士兵史科菲爾德和布萊克到艾林摩爾將軍處聽取任務簡報：據空中偵察部門情報，德軍並未撤離，而是戰略性地後撤到新修建的興登堡防線，準備利用大砲對英軍展開壓倒性襲擊。由於戰地電話被切斷，史科菲爾德和布萊克需要人手將要求中斷進攻計劃的信件轉交給德文郡軍團第2營，否則展開貿然進攻會造成1600人喪生，布萊克的哥哥約瑟夫就在他們當中。



史科菲爾德和布萊克穿越無人區，進入到已經荒廢的德軍的戰壕。在戰壕的地道中，一隻老鼠碰到了絆線，造成埋藏好的炸藥爆炸。爆炸造成洞穴塌方，土方石掩埋了史科菲爾德。幸虧布萊克徒手將他挖出來，把他拉出地窖，他才逃過一劫。之後，他們來到一處廢棄的農舍，目擊到兩架英軍與一架德軍飛機在纏鬥，德軍飛機被擊落後，正好砸中了農舍。兩人一起將飛行員從著火的駕駛艙中拉起出來後，史科菲爾德說應該一槍打死他，但布萊克要他去給飛行員打水喝。史科菲爾德拿著鋼盔去附近的水井打水，轉身就看到飛行員用刀刺傷布萊克，史科菲爾德緊要關頭開槍擊殺飛行員。受傷的布萊克奄奄一息，囑託史科菲爾德要把任務完成。



之後，路過的英軍部隊將史科菲爾德接走，車隊在一座被炸塌到水溝中的鐵橋旁停下，這就是埃庫斯特聖曼村。史科菲爾德下車，踩著橋樑露出水面的鋼架，此時埋伏在橋附近的德軍狙擊手看到他，接連開了機槍。史科菲爾德艱難渡河後，躲到一堵墻後，邊躲邊開槍，最後衝入了樓內開槍打死了狙擊手，不過被流彈所傷。



史科菲爾德醒來後已經是晚上，德軍再度進犯村子。冒著一名德軍士兵的追擊，史科菲爾德無意中躲進了一處地窖，遇到了一名法國女性和她路上撿到的嬰兒。他把身上所有的食品罐頭，還有之前在農場上裝的牛奶給了母女兩，她則給他療傷。之後，史科菲爾德繼續趕路，途中兩次被德軍士兵發現。第一次他把對方給勒死，另外一次遇到了醉酒的德軍，只是躲了過去。之後又有一名士兵追他，他情急之下跳入河中。



史科菲爾德找到二營已經是早上，離他們發起進攻已經不遠了。由於沒能阻止二營發起首輪攻勢，史科菲爾德在戰壕中飛奔，身旁的英國步兵敵不過德軍的大砲，倒在地上。最終，他找到了二營指揮官麥肯齊上校，麥肯齊讀完指令停止進攻。



之後，史科菲爾德找到了布萊克的哥哥約瑟夫，約瑟夫參與了第一波進攻，但是沒有受傷，正在負責指揮傷員的搬運。史科菲爾德向他告知他的弟弟死訊，約瑟夫聽罷非常震驚，不過也感謝史科菲爾德的努力。史科菲爾德說想要寫信告訴布萊克母親她兒子的英勇事跡，約瑟夫同意了。史科菲爾德走進附近的一棵樹，坐在樹下休息。他拿出隨身攜帶的日記本，拿出了夾在裡面的照片，照片上是他的兩個小女兒和妻子，他們正等他回家。

▲被派前往前線傳遞敵軍有詐，必須停戰誤入陷阱的重要訊息。

▲好心救了德軍駕駛，卻被殺。

▲穿越浮屍軍，使命必達。

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