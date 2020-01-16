瘋電影／絕地戰警FOR LIFE　做阿公還是要回來屌打壞蛋

文／賴賴

瘋言瘋語：

好久不見的威爾史密斯，帥氣依舊，夥伴已經是阿公了，但仍然好看，整部片節奏明快，對白逗趣，過程緊張又溫暖，開頭的飛車就相當吸睛養眼，帥氣的史密斯搭保時捷，簡直就是廣告片，而從頭到尾無冷場，符合演員年齡的思路，與年輕探員的互動逗趣，真心好看。

看了新聞得知原來威爾史密斯的那個可愛的兒子，不但長大變形也不再是可以令人稱許的巨星之子，看到威爾史密斯近期卯起來拍戲，似乎是將自己投入忙碌的工作中，眼不見為淨的感覺，而在這部電影若知道戲外的故事看到戲內，也會有投射的錯覺，人總得在某個地方獲得救贖，宗教信仰、心靈輔導或工作、愛情。

電影很好看，典型娛樂片，但是有肥皂味，風格獨特的一集，感覺會有續集。

片 名：絕地戰警FOR LIFE

英文名稱：Bad Boys for Life

類 型：動作、犯罪、喜劇

上映日期：2020-01-16

片 長：123分鐘

導 演：阿迪艾爾艾比(Adil El Arbi) 、 比萊爾法拉(Bilall Fallah)

演 員：威爾史密斯(Will Smith) 、 馬丁勞倫斯(Martin Lawrence) 、 凡妮莎哈金斯(Vanessa Hudgens) 、 亞歷山大路威(Alexander Ludwig)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：索尼影業

劇情大綱

《絕地戰警》系列電影自1995年問世以來，靠著喜劇元素與兩位主角幹話無極限的超強默契，再融入暢快刺激及拳拳到肉的動作場面，成功風靡全球創下逾4.14億美元（約新台幣128億元）的傲人票房。

本系列除了讓威爾史密斯與馬汀勞倫斯交出大銀幕的代表作外，威爾史密斯更靠著本片躋身好萊塢一線巨星的行列。暌違17年系列電影重起上路，影迷們除可看到兩位巨星賣弄身手外，兩位大叔還得對上由凡妮莎哈金斯所率領的新世代警探的挑釁，新舊世代究竟會擦出什麼樣的動作火花？

▲和年輕探員的合作，許多互看不爽的對話很好笑。

▲沒有結婚沒有小孩，橫衝直撞的威爾史密斯。

▲幾十年的搭檔，卻面臨退休的壓力。

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