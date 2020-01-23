瘋電影／杜立德　動物醫師團隊會診女王中毒事件　

文／賴賴

瘋言瘋語：

過年強檔適合闔家觀賞，大人小孩都可以滿足的好作品，充滿童趣且冒險驚喜的整體感，不愧是鋼鐵人離開制服隊伍後的最佳作品，超好看的啦，整部電影都是電腦視覺設計，高製作費的整體動物人性化的安排，這是我們童年時期所期待的故事，能夠與動物溝通的動物醫生，透過動物的本能特性，所組成的醫療團隊，超強的。

陸海空動物都用上了，有別於打打殺殺的娛樂設計，雖然冒險卻沒有太多武打，節奏緊湊且超多創意設計在螢幕中，不論是醫療器材或是室內設計，古代醫生的家，仍有許多古科學創意，非常非常喜歡杜立德家中的許多器材，過去未曾看過的安排，驚喜連連。

一百分的娛樂效果，又寓教於樂，很期待會出續集，這種電影一定要在大銀幕觀賞才能看得仔細，飽滿的整體視覺安排，誠意滿滿。

片 名：杜立德

英文名稱：Dolittle

類 型：冒險、奇幻

上映日期：2020-01-23

片 長：106分鐘

導 演：史蒂芬葛漢 (Stephen Gaghan)

演 員：小勞勃道尼(Robert Downey Jr.) 、 湯姆霍蘭德(Tom Holland) 、 麥可辛(Michael Sheen) 、 雷米馬利克(Rami Malek) 、 潔西伯克利(Jessie Buckley) 、 艾瑪湯普遜(Emma Thompson) 、 雷夫范恩斯(Ralph Fiennes) 、 瑪莉詠柯蒂亞(Marion Cotillard) 、 庫梅爾南賈尼(Kumail Nanjiani) 、 安東尼奧班德拉斯(Antonio Banderas) 、 賽琳娜高梅茲(Selena Gomez) 、 約翰希南(John Cena) 、 奧塔薇亞史班森(Octavia Spencer)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球

劇情大綱

小勞勃道尼即將扮演文學史上最令人難忘的角色，並且以豐富的想像力，重新敘述一個男人能夠和動物說話的經典故事： 《杜立德》。



性情古怪、特立獨行的著名醫師與獸醫約翰杜立德（小勞勃道尼 飾）活在維多利亞時期的英國，他於七年前痛失愛妻之後就一個人住在杜立德莊園的高牆之內，過著與世隔絕的生活，只有一群珍奇異獸陪在他身邊。但是當年輕的維多利亞女王（《鏗鏘玫瑰》潔絲芭克莉 飾）得了重病，心不甘情不願的杜立德就被迫乘船，踏上一場史詩般的冒險旅程，前往一座神祕小島尋找解藥，當他遇到可怕的宿敵並且發掘令人驚豔的神奇生物，他就重拾了以往的機智與勇氣。



杜立德的同伴是一個自命為他的實習生的年輕小夥子（《敦克爾克大行動》哈利柯萊特 飾），以及一群吵吵鬧鬧的動物朋友，包括一隻焦慮的大猩猩（金獎影帝雷米馬利克 配音）、一隻衝動腦殘的鴨子（奧斯卡金像獎得主奧塔薇亞史班森 配音）、一對老是在拌嘴歡喜冤家：一隻尖酸刻薄的鴕鳥（《愛情昏迷中》庫梅爾南賈尼 配音）和一隻積極樂觀的北極熊（《大黃蜂》約翰西南 配音），以及一隻任性固執的鸚鵡（奧斯卡金像獎得主艾瑪湯普遜 配音），她也是杜立德最信任的顧問和知己。



這部電影豪華的演員陣容還包括安東尼奧班德拉斯、麥可辛（《黛妃與女皇》）以及奧斯卡金像獎得主吉姆布洛班特，並且還有更多的配音演員，包括金獎影后瑪莉詠柯蒂亞、湯姆霍蘭德、賽琳娜戈梅茲以及雷夫范恩斯。



《杜立德》一片的導演是奧斯卡金像獎得主史蒂芬葛漢（《諜對諜》、《天人交戰》），製片則是路斯/基爾斯鮑姆製作公司（《魔境夢遊》、《黑魔女：沉睡魔咒》）的喬路斯與傑夫基爾斯鮑姆；道尼團隊製作公司（《福爾摩斯》系列電影、《大法官》）的蘇珊道尼。執行製片則是莎拉布萊德蕭（《神鬼傳奇》、《黑魔女：沉睡魔咒》）和柴克瑞羅斯（《黑魔女2》）。

▲終於完成夢想上船拜杜立德為師。

▲一向獨行的杜立德，發現小徒弟的功用。

▲女王命在旦夕，動物醫師群發現女王中毒。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI