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發高燒一個月！19歲女「燒壞腦」...連大小便都不能自理　被祖母囚禁10年

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▲發高燒一個月！19歲女「燒壞腦」...連大小便都不能自理　被祖母囚禁10年。（圖／翻攝溫州晚報）

▲萌萌因為2歲發高燒燒壞腦，被祖母關在房間裡。（圖／翻攝溫州晚報）

記者洪珮瑄／綜合報導

浙江溫州市一名19歲女子萌萌（化名）在2歲時，曾連續發高燒長達1個月，導致患上精神疾病，不僅脾氣變得暴躁，甚至還會無故傷害身旁的人。萌萌的祖母無奈地將她囚禁在房間，一關就是10年，直到近日才被人發現，事件進而浮出檯面。

綜合陸媒報導，萌萌居住的地方位於永嘉三江龍頭村，從大約5歲開始就一直被鎖在房間內，很少出門，甚至從來沒上過學。她平常生活、玩耍的地方，是一間被牆與簡易鐵欄門隔開的封閉房間，裡面光線昏暗，只能透過牆面上的一個洞看到外面。

據悉，這間僅20-30平方公尺的封閉區域被劃分成2個房間，一個房間內放著一個老式馬桶，旁邊有一小塊供萌萌洗澡擦身體的區域；而另一個房間則擺放著一塊破舊木板，上面堆放著棉被與雜物，是萌萌的床，但2房間內沒有任何一件家具、家電。

▲發高燒一個月！19歲女「燒壞腦」...連大小便都不能自理　被祖母囚禁10年。（圖／翻攝溫州晚報）

▲萌萌10年來都生活在不見天日的房間裡。（圖／翻攝溫州晚報）

72歲的祖母表示，萌萌2歲時曾連續發燒1個月，父母因為各種原因未能及時將她送醫，「直到奄奄一息時，萌萌才被送到了我這。」她提到，後來好不容易救活了，但卻發現萌萌跟別的孩子有點不一樣，有時候脾氣很暴躁，會亂扔東西，且大小便不能自理，事後看過醫生才發現，是燒壞了腦袋。

為了不讓孫女傷害到無辜的人，祖母便將萌萌關在房間裡，且一關就是10年。她提到，自己閒來無事時，就會教萌萌識數認字，讓從沒上過學的萌萌，如今能寫出1~100的數字，也能認得幾個漢字，「她的學習能力還是可以的，有時候收廢紙的來家裡跟我講過幾句話，她就會自己模仿。」

此外，祖母表示，兒子曾帶萌萌到精神病醫院，被告知需十幾萬元人民幣的治療費。不過，她因為擔心未來無力照顧孫女，因此與兒子商量，決定等幾年後有積蓄時，再送孫女到福利機構生活。事情曝光後，有鄰居指出，萌萌的祖母年事已高，建議政府部門應提供協助，讓她有機會在專業的醫療機構接受正規治療。

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