4包機撤700僑胞！南韓2處設隔離營...當地居民堵路抗議怒嗆政府

記者邱茀濱／綜合報導

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎確診病例至今達6081起，各國也紛紛計畫要撤回當地僑胞，其中南韓預計將於30日開始至31日安排4架包機自武漢撤僑，接著直接轉送鎮川郡的「國家公務員人才開發院」和牙山市的「警察人才開發院」，但政府的選址卻引來居民的強烈反彈，兩處皆有人發起抗議示威，批評政府單方面的決定。

綜合媒體報導，南韓外交部第二次官（副部長）李泰鎬將率政府應急工作組將乘第一架包機接應僑胞，而啟航的4架包機預計也會載200萬口罩、10萬件隔離衣等救援物資。而自武漢撤回的南韓僑胞，返鄉以後也必須先接受14天的隔離。

▲武漢肺炎疫情日益嚴重。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝微博／武漢中心醫院）



據悉，南韓政府計劃把接回國的約700名公民送往鎮川郡國家公務員人才開發院及牙山市警察人才開發院，但此前保健福祉部原定將隔離營設於忠清南道天安市，未料遭到當地居民反對而改址。一名高官指出，選址基本已選定上述兩處，上午進行了最終檢查，下午中央事故善後本部將開會公佈隔離地點。

不過，政府新的選址也遭到兩處居民強烈反彈，約有60位牙山市的居民在開發院外抗議，其中一位抗議者指出，政府遭到天安市的拒絕後將隔離營改來這邊，「不能接受政府的決定」。此外，鎮川郡居民也發起示威，指區內有一家大小的家庭，不理解為什麼選定於鎮川郡設隔離營。

對此，保健福祉部回應指出，選擇在這兩處設「隔離營」，是考量到有關設施與機場和醫院的距離，但此說法還是不被民眾買單。

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